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29 июня 2020

Бриллиантовое ожерелье на аукционе Christie's в Нью-Йорке принесло $6,3 млн

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Аукцион «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), проведенный Christie's в Нью-Йорке 29 июля, принес компании 28 142 500 долларов США, при этом объем продаж составил 87% по стоимости и 83% по лотам.
Главным лотом на этом аукционе стало сенсационное колье с подвеской в виде бриллианта грушевидной огранки весом 115,83 карата, цвета F, чистоты VVS1, которое было продано за 6 290 500 долларов США.
Цветные бриллианты также возглавляли продажи в ходе аукциона, на котором бриллиант интенсивного голубого цвета весом 7,16 карата, чистоты IF, был продан за 3 855 000 долларов, а кольцо с розовым бриллиантом весом 7,65 карата ушло с молотка за 819 000 долларов.
Предложенные в рамках аукциона экземпляры с именами фирм-изготовителей прошли конкурсные торги и получили более высокие оценки по сравнению с первоначальными. В их число вошли пара золотых серег «Pendantif-Pendant», которые достигли в цене 125 000 долларов США при низкой стартовой цене в 10 000 долларов США; набор опаловых украшений, изготовленный дизайнером Анджелой Каммингс (Angela Cummings) для Tiffany & Co. из коллекции собирателя драгоценностей Глории Мэнни (Gloria Manney), который был продан за 68 750 долларов, а также множество других подобных необычных экспонатов.
Торги имели всемирный охват и прошли с участием клиентов, зарегистрированных из 34 стран.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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