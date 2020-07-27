Lithoquest Diamonds представила последние данные о новых проектах

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Компания Lithoquest Diamonds Inc. (TSX-V: LDI), работающая в Западной Австралии, 30 июля опубликовала свежие данные о своей работе, сообщив в распространенном пресс-релизе подробности о новых инициативах в рамках осуществляемого проекта.

Согласно этим данным, деньги на разведку алмазов становится получить все труднее из-за сложных условий в алмазной отрасли в целом.

В результате эта горнодобывающая компания перевела свой алмазный проект Северный Кимберли (North Kimberley) на режим ухода и технического обслуживания до тех пор, пока не улучшатся условия финансирования.

Чтобы повысить стоимостную ценность объектов, Lithoquest Diamonds вместе со своими консультантами начала процесс активного анализа проектов в области минеральных ресурсов. Цель состоит в том, чтобы через приобретение другой компании или создание совместного предприятия выделить один или несколько проектов, которые обладают значительным потенциалом для обнаружения месторождений. Предпочтение отдается расположенным в стабильных юрисдикциях проектам, содержащим золото и медь, однако другие полезные ископаемые также рассматриваются. По мере необходимости компания в дальнейшем будет предоставлять новые данные о своей работе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



