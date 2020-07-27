Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Lithoquest Diamonds представила последние данные о новых проектах
Согласно этим данным, деньги на разведку алмазов становится получить все труднее из-за сложных условий в алмазной отрасли в целом.
В результате эта горнодобывающая компания перевела свой алмазный проект Северный Кимберли (North Kimberley) на режим ухода и технического обслуживания до тех пор, пока не улучшатся условия финансирования.
Чтобы повысить стоимостную ценность объектов, Lithoquest Diamonds вместе со своими консультантами начала процесс активного анализа проектов в области минеральных ресурсов. Цель состоит в том, чтобы через приобретение другой компании или создание совместного предприятия выделить один или несколько проектов, которые обладают значительным потенциалом для обнаружения месторождений. Предпочтение отдается расположенным в стабильных юрисдикциях проектам, содержащим золото и медь, однако другие полезные ископаемые также рассматриваются. По мере необходимости компания в дальнейшем будет предоставлять новые данные о своей работе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished