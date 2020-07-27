Gem Diamonds: высокие продажи с рудника Летсенг в первом полугодии, несмотря на трудности

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Компания Gem Diamonds выручила 74 млн долларов США, продав 43 384 карата алмазов, добытых в первой половине года на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, по сравнению с 87,6 млн долларов, которые она заработала, продав 55 578 каратов алмазов в первом полугодии прошлого года.

Алмазы продавались по средней цене в 1 707 долларов США за карат, что на 8% больше, чем 1 576 долларов США за карат во второй половине 2019 года.

«Позитивные результаты продаж за этот период демонстрируют сохраняющийся спрос на высококачественные алмазы рудника Летсенг при средней цене в 1 707 долларов США за карат, несмотря на сложную обстановку в мире, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Это, наряду с активными мерами по контролю за расходами и сохранению денежных средств, которые были реализованы в рамках всей группы предприятий, привело к увеличению денежного потока в течение отчетного периода».

Gem Diamonds продала 16 алмазов по цене свыше 1 млн долларов США за каждый, что принесло доход в размере 29,4 млн долларов в первой половине этого года. В первой половине прошлого года компания продала 12 алмазов по цене, превышавшей 1 млн долларов за каждый, что принесло компании доход в 26,6 млн долларов.

За отчетный период компания произвела 43 275 каратов алмазов, что на 24% ниже по сравнению с 57 306 каратами алмазов, добытых во второй половине 2019 года.

Во втором квартале этого года объемы переработки на руднике Летсенг вернулись к своим стандартным значениям после временной приостановки работ на 30 дней в соответствии с постановлениями правительства Лесото по пресечению распространения коронавируса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



