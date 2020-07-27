Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Gem Diamonds: высокие продажи с рудника Летсенг в первом полугодии, несмотря на трудности
Алмазы продавались по средней цене в 1 707 долларов США за карат, что на 8% больше, чем 1 576 долларов США за карат во второй половине 2019 года.
«Позитивные результаты продаж за этот период демонстрируют сохраняющийся спрос на высококачественные алмазы рудника Летсенг при средней цене в 1 707 долларов США за карат, несмотря на сложную обстановку в мире, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Это, наряду с активными мерами по контролю за расходами и сохранению денежных средств, которые были реализованы в рамках всей группы предприятий, привело к увеличению денежного потока в течение отчетного периода».
Gem Diamonds продала 16 алмазов по цене свыше 1 млн долларов США за каждый, что принесло доход в размере 29,4 млн долларов в первой половине этого года. В первой половине прошлого года компания продала 12 алмазов по цене, превышавшей 1 млн долларов за каждый, что принесло компании доход в 26,6 млн долларов.
За отчетный период компания произвела 43 275 каратов алмазов, что на 24% ниже по сравнению с 57 306 каратами алмазов, добытых во второй половине 2019 года.
Во втором квартале этого года объемы переработки на руднике Летсенг вернулись к своим стандартным значениям после временной приостановки работ на 30 дней в соответствии с постановлениями правительства Лесото по пресечению распространения коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished