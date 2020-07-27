Diamcor заработала $ 271 тыс. на последнем тендере

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Недавно компания Diamcor завершила тендер по продаже 2 427 каратов алмазов, добытых на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, получив валовой доход в размере 271 263 долларов США.

Компания зафиксировала среднюю цену за этот период в размере 111,87 доллара США за карат.

«Мы были очень довольны результатами этого тендера, учитывая, что повышение цены за карат в первую очередь связано с увеличением добычи более крупных и высококачественных алмазов непосредственно перед вынужденным прекращением работ на проекте, - сказал руководитель Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – Работы остановились в неудачное время, поскольку усилия, предпринимаемые нашей новой производственной командой, явно демонстрировали положительные результаты».

Компания Diamcor заявила, что продолжает предпринимать усилия по внедрению краткосрочных производственных изменений с целью снижения затрат на руднике Крон-Эндора после введения с 23 марта самоизоляции из-за коронавируса.

В течение последних трех месяцев на проекте был временно введен режим ухода и технического обслуживании.

Diamcor заявила, что продолжает сокращать и откладывать затраты, включая, там, где это возможно, выплаты руководству и директору в течение периода самоизоляции.

«Компания также работает со своим корпоративным банком и правительством Южной Африки, чтобы обеспечить средства помощи в связи с пандемией COVID-19 и, когда это станет возможным, перевод проекта на работу в дневную смену», - говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





