Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Diamcor заработала $ 271 тыс. на последнем тендере
Компания зафиксировала среднюю цену за этот период в размере 111,87 доллара США за карат.
«Мы были очень довольны результатами этого тендера, учитывая, что повышение цены за карат в первую очередь связано с увеличением добычи более крупных и высококачественных алмазов непосредственно перед вынужденным прекращением работ на проекте, - сказал руководитель Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – Работы остановились в неудачное время, поскольку усилия, предпринимаемые нашей новой производственной командой, явно демонстрировали положительные результаты».
Компания Diamcor заявила, что продолжает предпринимать усилия по внедрению краткосрочных производственных изменений с целью снижения затрат на руднике Крон-Эндора после введения с 23 марта самоизоляции из-за коронавируса.
В течение последних трех месяцев на проекте был временно введен режим ухода и технического обслуживании.
Diamcor заявила, что продолжает сокращать и откладывать затраты, включая, там, где это возможно, выплаты руководству и директору в течение периода самоизоляции.
«Компания также работает со своим корпоративным банком и правительством Южной Африки, чтобы обеспечить средства помощи в связи с пандемией COVID-19 и, когда это станет возможным, перевод проекта на работу в дневную смену», - говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished