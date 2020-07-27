Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
В августе АЛРОСА выставит на продажу свыше 2000 каратов крупных алмазов
«В рамках цифрового аукциона клиенты через личный кабинет получат доступ к исчерпывающим цифровым копиям алмазов для детального анализа и оценки. Технология цифровых двойников позволяет принимать информированные решения о покупке дистанционно без физического просмотра, основываясь на исчерпывающих данных о предложенном ассортименте. В то же время будет доступна и опция физических просмотров сырья в офисе компании для тех, кто изъявит такое желание, но с безусловным соблюдением требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении АЛРОСА.
«Опыт наших продаж в последние месяцы свидетельствует о сохранении спроса на качественное алмазное сырье при готовности участников рынка более активно, чем прежде, использовать онлайн-каналы. Цифровые тендеры и аукционы не заменяют традиционную модель торговли алмазами, однако они открывают дополнительные возможности покупателям, заинтересованным в приобретении соответствующих категорий сырья», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.