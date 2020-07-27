В августе АЛРОСА выставит на продажу свыше 2000 каратов крупных алмазов

Сегодня

Компания сообщила, что с 4 по 20 августа она проведет цифровой онлайн-аукцион, на котором покупателям будут предложены алмазы специальных размеров (свыше 10,8 карата). Общий объем предложения составит около 2 300 каратов.

«В рамках цифрового аукциона клиенты через личный кабинет получат доступ к исчерпывающим цифровым копиям алмазов для детального анализа и оценки. Технология цифровых двойников позволяет принимать информированные решения о покупке дистанционно без физического просмотра, основываясь на исчерпывающих данных о предложенном ассортименте. В то же время будет доступна и опция физических просмотров сырья в офисе компании для тех, кто изъявит такое желание, но с безусловным соблюдением требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении АЛРОСА.

«Опыт наших продаж в последние месяцы свидетельствует о сохранении спроса на качественное алмазное сырье при готовности участников рынка более активно, чем прежде, использовать онлайн-каналы. Цифровые тендеры и аукционы не заменяют традиционную модель торговли алмазами, однако они открывают дополнительные возможности покупателям, заинтересованным в приобретении соответствующих категорий сырья», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



