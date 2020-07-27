Спикер парламента Зимбабве призвал к последовательной политике в сфере добычи алмазов

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Спикер парламента Зимбабве призвал к проведению в стране последовательной политики по алмазам с тем, чтобы привлечь инвестиции и защитить права собственности инвесторов.

Издание New Zimbabwe приводит слова спикера парламента Джейкоба Муденды (Jacob Mudenda) заявившего, что в 2015 году правительство осуществило политический сдвиг в направлении консолидации всех алмазных производств в Маранге под управлением государственной зимбабвийской компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

«В 2018 году произошел очередной сдвиг политики, и алмазные месторождения Маранге были открыты для всех инвесторов», - сказал парламентарий, отметив, что «… крайне важно, чтобы наша политика в области добычи алмазов оставалась последовательной для привлечения столь необходимых инвестиций».

В прошлом году власти Зимбабве разрешили возвращение в Маранге не зарегистрированной на бирже китайской компании Anjin.

Anjin добывала алмазы в Зимбабве до начала 2016 года, когда правительство бывшего президента Роберта Мугабе приняло решение не продлевать лицензии на добычу горнодобывающим компаниям, работающим в Маранге, что привело к образованию компании ZCDC.

Российская АЛРОСА создала совместное предприятие с ZCDC - ALROSA Zimbabwe, - которое недавно приступило к поиску коренных месторождений алмазов и предварительным геологоразведочным работам в провинциях Масвинго, Южный Матабелеленд и Северный Матабелеленд.

Также ожидается, что ZCDC создаст совместное предприятие с компанией Vast Resources для разведки и добычи алмазов в Маранге. Vast уже сформировала компанию Katanga Mining с сообществом района Чиадзва (Chiadzwa).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



