Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
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GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
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Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
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29 июня 2020
Спикер парламента Зимбабве призвал к последовательной политике в сфере добычи алмазов
Издание New Zimbabwe приводит слова спикера парламента Джейкоба Муденды (Jacob Mudenda) заявившего, что в 2015 году правительство осуществило политический сдвиг в направлении консолидации всех алмазных производств в Маранге под управлением государственной зимбабвийской компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
«В 2018 году произошел очередной сдвиг политики, и алмазные месторождения Маранге были открыты для всех инвесторов», - сказал парламентарий, отметив, что «… крайне важно, чтобы наша политика в области добычи алмазов оставалась последовательной для привлечения столь необходимых инвестиций».
В прошлом году власти Зимбабве разрешили возвращение в Маранге не зарегистрированной на бирже китайской компании Anjin.
Anjin добывала алмазы в Зимбабве до начала 2016 года, когда правительство бывшего президента Роберта Мугабе приняло решение не продлевать лицензии на добычу горнодобывающим компаниям, работающим в Маранге, что привело к образованию компании ZCDC.
Российская АЛРОСА создала совместное предприятие с ZCDC - ALROSA Zimbabwe, - которое недавно приступило к поиску коренных месторождений алмазов и предварительным геологоразведочным работам в провинциях Масвинго, Южный Матабелеленд и Северный Матабелеленд.
Также ожидается, что ZCDC создаст совместное предприятие с компанией Vast Resources для разведки и добычи алмазов в Маранге. Vast уже сформировала компанию Katanga Mining с сообществом района Чиадзва (Chiadzwa).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished