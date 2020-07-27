Lucapa представила Лесото предложение по алмазному маркетингу

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Lucapa Diamond представила предложение о сбыте алмазов правительству Лесото, которое является партнером компании с долей в 30% в алмазном рудника Мотаэ (Mothae).

Мотаэ в настоящее время законсервирован из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19, и Lucapa стремится возобновить работы на шахте «как можно скорее».

Компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что, по ее мнению, это предложение закладывает основу для будущего алмазного рудника Мотаэ, особенно в эти неопределенные времена.

«Алмазный рудник Мотаэ является важным вкладчиком в стране народа басуто, и мы верим, что сильное маркетинговое предложение Lucapa позволит раскрыть всю ценность кимберлитового рудника Мотаэ», - заявил управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Согласно сообщению Lucapa, коммерческие условия предложения являются предметом текущего обсуждения с правительством, а ключевые его условия, которые включают в себя соглашение о реализации продукции, будут изложены в отдельном обновленном документе после его завершения.

Во втором квартале Lucapa продала 3 962 карата алмазов, добытых на руднике Мотаэ, партнеру, занимающемуся производством бриллиантов, выручив от продажи два миллиона долларов при средней цене за карат в 505 долларов.

Общий объем продаж компании с начала года составил 10 268 каратов, за которые она выручила 4,1 млн долларов при средней цене за карат, равной 402 долларам.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





