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Ряд клиентов De Beers обязуются сократить выбросы углекислого газа

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ, ряд покупателей алмазного сырья De Beers взяли на себя обязательство разработать дорожные карты по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, которые будут пересматриваться и оцениваться каждые шесть месяцев.
Журнал Professional Jeweller сообщает, что девять алмазных компаний - D Navinchandra Gems, Dianco, Diamant Impex, Diarush, HVK International, Hari Darshan, H Dipak & Co, Yaelstar и StarRays -  взяли на себя обязательство создать экологически устойчивый и ответственный алмазопровод.
«Нет более важной задачи, чем вдохновить потребителей тем, что мы называем «алмазной мечтой», - приводит издание слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), вице-президент De Beers по маркетингу, на мероприятии, организованном Gemdax. - Наша миссия состоит в том, чтобы информировать потребителей об отрасли и позитивном социальном вкладе алмазов, который они вносят в мир сегодня».
Партнер компании Gemdax Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal) сказал, что эта работа основывается на усилиях De Beers по созданию экологически устойчивой добычи. «Переходя на новый этап, важно привлечь к этой инициативе средний сегмент алмазопровода. Без них мы не сможем завершить картину и дать потребителю то, что он все больше хочет – бриллиант, который отвечает требованиям экологической устойчивости на своем пути от рудника до пальца», - сказал Аггарвал.
Потребители выступают за то, чтобы алмазы добывались ответственно и поступали из ответственных источников. Они также требуют, чтобы производители бриллиантов стремились обеспечить нулевой выброс углекислого газа в атмосферу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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