Ряд клиентов De Beers обязуются сократить выбросы углекислого газа

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Согласно сообщениям СМИ, ряд покупателей алмазного сырья De Beers взяли на себя обязательство разработать дорожные карты по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, которые будут пересматриваться и оцениваться каждые шесть месяцев.

Журнал Professional Jeweller сообщает, что девять алмазных компаний - D Navinchandra Gems, Dianco, Diamant Impex, Diarush, HVK International, Hari Darshan, H Dipak & Co, Yaelstar и StarRays - взяли на себя обязательство создать экологически устойчивый и ответственный алмазопровод.

«Нет более важной задачи, чем вдохновить потребителей тем, что мы называем «алмазной мечтой», - приводит издание слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), вице-президент De Beers по маркетингу, на мероприятии, организованном Gemdax. - Наша миссия состоит в том, чтобы информировать потребителей об отрасли и позитивном социальном вкладе алмазов, который они вносят в мир сегодня».

Партнер компании Gemdax Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal) сказал, что эта работа основывается на усилиях De Beers по созданию экологически устойчивой добычи. «Переходя на новый этап, важно привлечь к этой инициативе средний сегмент алмазопровода. Без них мы не сможем завершить картину и дать потребителю то, что он все больше хочет – бриллиант, который отвечает требованиям экологической устойчивости на своем пути от рудника до пальца», - сказал Аггарвал.

Потребители выступают за то, чтобы алмазы добывались ответственно и поступали из ответственных источников. Они также требуют, чтобы производители бриллиантов стремились обеспечить нулевой выброс углекислого газа в атмосферу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





