Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Ряд клиентов De Beers обязуются сократить выбросы углекислого газа
Журнал Professional Jeweller сообщает, что девять алмазных компаний - D Navinchandra Gems, Dianco, Diamant Impex, Diarush, HVK International, Hari Darshan, H Dipak & Co, Yaelstar и StarRays - взяли на себя обязательство создать экологически устойчивый и ответственный алмазопровод.
«Нет более важной задачи, чем вдохновить потребителей тем, что мы называем «алмазной мечтой», - приводит издание слова Стивена Люсье (Stephen Lussier), вице-президент De Beers по маркетингу, на мероприятии, организованном Gemdax. - Наша миссия состоит в том, чтобы информировать потребителей об отрасли и позитивном социальном вкладе алмазов, который они вносят в мир сегодня».
Партнер компании Gemdax Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal) сказал, что эта работа основывается на усилиях De Beers по созданию экологически устойчивой добычи. «Переходя на новый этап, важно привлечь к этой инициативе средний сегмент алмазопровода. Без них мы не сможем завершить картину и дать потребителю то, что он все больше хочет – бриллиант, который отвечает требованиям экологической устойчивости на своем пути от рудника до пальца», - сказал Аггарвал.
Потребители выступают за то, чтобы алмазы добывались ответственно и поступали из ответственных источников. Они также требуют, чтобы производители бриллиантов стремились обеспечить нулевой выброс углекислого газа в атмосферу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished