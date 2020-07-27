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«Южноафриканские алмазодобытчики-юниоры обладают потенциалом для развития горнодобывающего сектора»
Представитель SADPO Линдон Де Мейлон (Lyndon De Meillon), по сообщению Mining Weekly, заявил, что алмазодобывающий сектор компаний-юниоров в последний раз переживал свои славные дни между 1990 и началом 2000-х годов.
«В 2000 году, до того, как Южная Африка изменила правила владения минеральными ресурсами и их регулирование, введя новые требования в отношении собственности, эта ключевая отрасль поддерживала около 2 000 малых и средних частных и зарегистрированных на бирже операторов», - сказал он.
По мнению SADPO, политики должны обеспечить пересмотр законодательных и нормативных режимов, чтобы создать благоприятные условия для сектора.
Организация также предложила создать небольшой фонд развития для шахтеров, чтобы помочь с преобразованием и созданием рабочих мест, а также предоставить доступ к информации и технической помощи для компаний-юниоров со стороны Council for Geoscience (Совета по наукам о Земле) и национальной научно-исследовательской организации Южной Африки Mintek.
Председатель SADPO Герт ван Никерк (Gert van Niekerk) сказал, что, хотя есть несколько зарегистрированных на бирже предприятий, компаниям трудно выжить, ведя добычу на сверхбедных месторождениях с низкой доходностью.
«К сожалению, подход «одна политика для всех» и волокита, навязанная различными правительственными [ведомствами и] органами, невыгодны особенно для юниорного горнодобывающего сектора», - говорит Никерк.
По данным SADPO, в 2018 году Южная Африка произвела около 9,25 млн каратов алмазов, а из этого количества мелкие кимберлитовые производства дали около 10 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished