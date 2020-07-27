Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
IDE предлагает создать зону свободной торговли алмазами и бриллиантами в Рамат-Гане
На встрече председатель экономического комитета Яаков Марги (Yaakov Margi) сказал, что «израильская алмазная отрасль является ведущей экспортной отраслью в Израиле, которая сильно пострадала от пандемии». Говоря об алмазной отрасли страны, Йорам Дваш отметил: «Алмазная отрасль является важным двигателем роста израильской экономики на протяжении более восьми десятилетий. Чтобы обеспечить дальнейший успех нашей отрасли, мы предлагаем воспользоваться нашим статусом ведущего алмазного центра и создать международную зону торговли алмазами и бриллиантами в Израиле при поддержке министерства экономики».
Израильский алмазный контролер Офир Гур (Ofir Gur) в связи с этим заявил: «Зона свободной торговли в комплексе алмазной биржи может быть отличной идеей, и мы намерены в министерстве экономики немедленно начать обсуждение этого вопроса, чтобы привести его в исполнение».
В конце заседания экономический комитет рекомендовал министерству экономики и министерству финансов совместно с налоговым органом и другими органами создать международную зону свободной торговли в комплексе алмазной биржи, которая позволит иностранным компаниям открывать офисы в Израиле и заниматься торговлей алмазами и бриллиантами.
Aruna Gaitonde, Editor in Chief of the Asian Bureau, Rough & Polished