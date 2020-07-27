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IDE предлагает создать зону свободной торговли алмазами и бриллиантами в Рамат-Гане

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Делегация Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) во главе с президентом Йорамом Двашем (Yoram Dvash) присутствовала на специальном заседании экономического комитета страны, созванном 27 июля и посвященном состоянию алмазной промышленности в Израиле в связи с коронавирусным кризисом, сообщается в пресс-релизе IDE.
На встрече председатель экономического комитета Яаков Марги (Yaakov Margi) сказал, что «израильская алмазная отрасль является ведущей экспортной отраслью в Израиле, которая сильно пострадала от пандемии». Говоря об алмазной отрасли страны, Йорам Дваш отметил: «Алмазная отрасль является важным двигателем роста израильской экономики на протяжении более восьми десятилетий. Чтобы обеспечить дальнейший успех нашей отрасли, мы предлагаем воспользоваться нашим статусом ведущего алмазного центра и создать международную зону торговли алмазами и бриллиантами в Израиле при поддержке министерства экономики».
Израильский алмазный контролер Офир Гур (Ofir Gur) в связи с этим заявил: «Зона свободной торговли в комплексе алмазной биржи может быть отличной идеей, и мы намерены в министерстве экономики немедленно начать обсуждение этого вопроса, чтобы привести его в исполнение».
В конце заседания экономический комитет рекомендовал министерству экономики и министерству финансов совместно с налоговым органом и другими органами создать международную зону свободной торговли в комплексе алмазной биржи, которая позволит иностранным компаниям открывать офисы в Израиле и заниматься торговлей алмазами и бриллиантами.
 
Aruna Gaitonde, Editor in Chief of the Asian Bureau, Rough & Polished 


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