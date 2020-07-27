Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
GIA и IBM Research объединяют усилия для преобразования системы классификации бриллиантов
Система оценки чистоты GIA AI построена на стандартах GIA International Diamond Grading System™. Искусственный интеллект запитывается данными о десятках миллионов бриллиантов, исследованных оценщиками GIA в сертификационных лабораториях института по всему миру.
Том Моузес (Tom Moses), бывший вице-президент GIA и главный сотрудник лаборатории и исследовательского отдела, говорит: «GIA обладает уникальными возможностями для использования искусственного интеллекта и установления нового уровня в стандартах классификации бриллиантов». «Технология искусственного интеллекта IBM в сочетании с опытом GIA, обширными данными и возможностями в области геммологических исследований позволяет нам добиваться прогресса в согласованности, точности и скорости в отличие от любой другой организации», - добавил он.
Запатентованная система, которая в настоящее время ограниченно используется в лабораториях института в Нью-Йорке и Карловых Варах, расширит охват независимых отчетов GIA о классификации бриллиантов. Теперь, сосредоточившись на самых популярных размерах камней, GIA будет использовать эту классификацию с тем, чтобы оценивать больше камней других размеров, форм и качеств.
Донна Дилленбергер (Donna Dillenberger), научный сотрудник IBM по корпоративным решениям в исследовательском подразделении компании, говорит: «Это новейшее применение технологии искусственного интеллекта, разработанной исследовательским подразделением IBM Research для алмазной промышленности, объединяет в себе глубокие знания и данные GIA в области геммологии с лидерством IBM в области инноваций в сфере искусственного интеллекта. Данная система обладает способностью как никогда раньше точно и последовательно оценивать чистоту бриллианта».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished