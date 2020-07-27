GIA и IBM Research объединяют усилия для преобразования системы классификации бриллиантов

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) и компания IBM Research объединили свои усилия для разработки усовершенствованной системы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) с тем, чтобы внести революционные изменения в оценку степени чистоты бриллиантов.

Система оценки чистоты GIA AI построена на стандартах GIA International Diamond Grading System™. Искусственный интеллект запитывается данными о десятках миллионов бриллиантов, исследованных оценщиками GIA в сертификационных лабораториях института по всему миру.

Том Моузес (Tom Moses), бывший вице-президент GIA и главный сотрудник лаборатории и исследовательского отдела, говорит: «GIA обладает уникальными возможностями для использования искусственного интеллекта и установления нового уровня в стандартах классификации бриллиантов». «Технология искусственного интеллекта IBM в сочетании с опытом GIA, обширными данными и возможностями в области геммологических исследований позволяет нам добиваться прогресса в согласованности, точности и скорости в отличие от любой другой организации», - добавил он.

Запатентованная система, которая в настоящее время ограниченно используется в лабораториях института в Нью-Йорке и Карловых Варах, расширит охват независимых отчетов GIA о классификации бриллиантов. Теперь, сосредоточившись на самых популярных размерах камней, GIA будет использовать эту классификацию с тем, чтобы оценивать больше камней других размеров, форм и качеств.

Донна Дилленбергер (Donna Dillenberger), научный сотрудник IBM по корпоративным решениям в исследовательском подразделении компании, говорит: «Это новейшее применение технологии искусственного интеллекта, разработанной исследовательским подразделением IBM Research для алмазной промышленности, объединяет в себе глубокие знания и данные GIA в области геммологии с лидерством IBM в области инноваций в сфере искусственного интеллекта. Данная система обладает способностью как никогда раньше точно и последовательно оценивать чистоту бриллианта».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





