Yuyuan Jewelry создает СП с Damiani для расширения деятельности в Китае

Сегодня

Yuyuan Jewelry and Fashion Group, дочерняя компания китайского конгломерата Fosun International Ltd, заключила соглашение о создании совместного предприятия с итальянской Damiani Group, сообщает портал jewellery.net.

Согласно сообщению, совместное предприятие направлено на расширение присутствия Damiani Group в Китае. Yuyuan Jewelry будет принадлежать 55 процентов совместного предприятия, которое, как ожидается, начнет свою деятельность в четвертом квартале этого года.

Yuyuan Jewelry будет эксклюзивно распространять изделия Damiani и его бренда Salvini в Китае и в течение пяти лет откроет более 10 флагманских магазинов Damiani и около 100 бутиков Salvini.

Ювелирная компания дорого сегмента Damiani, основанная в 1924 году, славится среди ценителей по всему миру своими ювелирными украшениями с бриллиантами. Damiani запустила свой бренд Salvini в 1986 году, чтобы удовлетворить потребности молодого поколения покупателей модных ювелирных коллекций.

Yuyuan Jewelry владеет популярными китайскими ювелирными брендами Laomiao и First Asia, которые широко представлены на местном рынке. Laomiao и First Asia в настоящее время имеют торговую сеть примерно из 3 000 магазинов. Компанию Yuyuan Jewelry ранее приобрел французский ювелирный бренд Djula.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished