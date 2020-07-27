Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Yuyuan Jewelry создает СП с Damiani для расширения деятельности в Китае
Согласно сообщению, совместное предприятие направлено на расширение присутствия Damiani Group в Китае. Yuyuan Jewelry будет принадлежать 55 процентов совместного предприятия, которое, как ожидается, начнет свою деятельность в четвертом квартале этого года.
Yuyuan Jewelry будет эксклюзивно распространять изделия Damiani и его бренда Salvini в Китае и в течение пяти лет откроет более 10 флагманских магазинов Damiani и около 100 бутиков Salvini.
Ювелирная компания дорого сегмента Damiani, основанная в 1924 году, славится среди ценителей по всему миру своими ювелирными украшениями с бриллиантами. Damiani запустила свой бренд Salvini в 1986 году, чтобы удовлетворить потребности молодого поколения покупателей модных ювелирных коллекций.
Yuyuan Jewelry владеет популярными китайскими ювелирными брендами Laomiao и First Asia, которые широко представлены на местном рынке. Laomiao и First Asia в настоящее время имеют торговую сеть примерно из 3 000 магазинов. Компанию Yuyuan Jewelry ранее приобрел французский ювелирный бренд Djula.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished