HKIDA хочет объединить усилия с международной алмазной промышленностью

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Индийская алмазная ассоциация Гонконга (Hong Kong Indian Diamond Association, HKIDA) присоединилась к Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в качестве ассоциированного члена, предоставив ей статус наблюдателя на различных организационных форумах.

HKIDA - это ассоциация работающих в Гонконге индийских дилеров и трейдеров, торгующих природными бриллиантами и ювелирными изделиями, целью которых является продвижение торговли природными камнями и обеспечение доверия потребителей к алмазной промышленности.

Основанная в 2015 году, HKIDA проводит мероприятия и семинары для членов в области финансирования, технологий и инноваций, а также последних тенденций в отрасли. Она также организует павильоны для участников на международных выставках, проводимых в Гонконге.

Лоуренс Ма (Lawrence Ma), президент Гонконгской алмазной биржи (Hong Kong Diamond Bourse), сыграл важную роль в привлечении HKIDA в состав WFDB. Он в связи с этим сказал: «Я очень рад приветствовать HKIDA в качестве ассоциированного члена. WFDB является крупнейшей алмазной организацией в мире. Наша миссия состоит в том, чтобы укрепить мировую алмазную индустрию, и поэтому мы стремимся приглашать в свои ряды важных игроков».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



