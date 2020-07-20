Эксклюзив

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...

Вчера

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

20 июля 2020

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

06 июля 2020

Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»

Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...

29 июня 2020

HKIDA хочет объединить усилия с международной алмазной промышленностью

Сегодня
Новости
Индийская алмазная ассоциация Гонконга (Hong Kong Indian Diamond Association, HKIDA) присоединилась к Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в качестве ассоциированного члена, предоставив ей статус наблюдателя на различных организационных форумах.
HKIDA - это ассоциация работающих в Гонконге индийских дилеров и трейдеров, торгующих природными бриллиантами и ювелирными изделиями, целью которых является продвижение торговли природными камнями и обеспечение доверия потребителей к алмазной промышленности.
Основанная в 2015 году, HKIDA проводит мероприятия и семинары для членов в области финансирования, технологий и инноваций, а также последних тенденций в отрасли. Она также организует павильоны для участников на международных выставках, проводимых в Гонконге.
Лоуренс Ма (Lawrence Ma), президент Гонконгской алмазной биржи (Hong Kong Diamond Bourse), сыграл важную роль в привлечении HKIDA в состав WFDB. Он в связи с этим сказал: «Я очень рад приветствовать HKIDA в качестве ассоциированного члена. WFDB является крупнейшей алмазной организацией в мире. Наша миссия состоит в том, чтобы укрепить мировую алмазную индустрию, и поэтому мы стремимся приглашать в свои ряды важных игроков».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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