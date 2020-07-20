Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Вчера
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Исполняющий обязанности гендиректора ZCDC «потрясен» бедностью и недостаточным развитием района Маранге
«Визит в район Чиадзва обескураживает, этот район все еще недостаточно развит с 2005 года, когда там в Маранге были обнаружены алмазы, - цитирует его газета Newsday. – Для меня стало потрясением то, что там нет развития несмотря на то, что в состав месторождений Чиадзва входит одно из крупнейших месторождений алмазов в мире; здесь нет водопровода, плохие дороги, а дети проходят большие расстояния, чтобы добраться до школы».
Зимбабве обнаружила алмазы в районе Маранге, также известном как Чиадзва, почти 15 лет назад.
Де Претто сказал, что разрабатываемая политика в отношении алмазов должна иметь четкий мандат для алмазодобытчиков по подъему уровня жизни окружающих поселений.
«Алмазная политика должна быть очень четкой в отношении восстановления районов, где работают алмазные компании, и компании должны нести ответственность за ухудшение качества земель», - сказал он.
В прошлом году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,4 млн долларов (при средней цене карата 67,09 доллара), согласно данным, недавно опубликованным в рамках Кимберлийского процесса.
В настоящее время страна имеет запас алмазов в 1 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished