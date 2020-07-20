Исполняющий обязанности гендиректора ZCDC «потрясен» бедностью и недостаточным развитием района Маранге

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Исполняющий обязанности исполнительного директора государственной зимбабвийской компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Роберто Де Претто (Roberto De Pretto) заявил о «потрясении», испытанном им по поводу уровня бедности и слабого развития в Маранге, несмотря на годы добычи алмазов в этом районе, сообщают местные СМИ.

«Визит в район Чиадзва обескураживает, этот район все еще недостаточно развит с 2005 года, когда там в Маранге были обнаружены алмазы, - цитирует его газета Newsday. – Для меня стало потрясением то, что там нет развития несмотря на то, что в состав месторождений Чиадзва входит одно из крупнейших месторождений алмазов в мире; здесь нет водопровода, плохие дороги, а дети проходят большие расстояния, чтобы добраться до школы».

Зимбабве обнаружила алмазы в районе Маранге, также известном как Чиадзва, почти 15 лет назад.

Де Претто сказал, что разрабатываемая политика в отношении алмазов должна иметь четкий мандат для алмазодобытчиков по подъему уровня жизни окружающих поселений.

«Алмазная политика должна быть очень четкой в отношении восстановления районов, где работают алмазные компании, и компании должны нести ответственность за ухудшение качества земель», - сказал он.

В прошлом году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,4 млн долларов (при средней цене карата 67,09 доллара), согласно данным, недавно опубликованным в рамках Кимберлийского процесса.

В настоящее время страна имеет запас алмазов в 1 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



