Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Вчера
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Tsodilo и TBM подписали соглашение о роялти
Согласно Tsodilo Resources, выручка от продажи роялти пойдет на геологоразведку и общие корпоративные цели.
«Данное соглашение обеспечивает значительный потенциальный доход для покупателя и представляет собой привлекательный источник финансирования для Tsodilo, позволяя нам финансировать нашу геологоразведочную деятельность, в то же время открывая для акционеров Tsodilo полный потенциал наших проектов», - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брухс (James Bruchs).
Лицензии Gcwihaba на металлы включают в себя цветные и драгоценные металлы, металлы платиновой группы и редкоземельные элементы.
Пакет активов, входящий в продажу роялти, включает в себя предоставление 0,5% чистой прибыли от добычи металлов или чистой прибыли от добычи полезных ископаемых по семи лицензиям Gcwihaba на разведку металлов на северо-западе Ботсваны.
Tsodilo имеет 100-процентную долю в зоне проекта Gcwihaba и полностью владеет компанией Bosoto, которой принадлежит кимберлитовый проект BK16 на месторождении Орапа, а также лицензия на разведку алмазов на участке PL216/2017 месторождения Орапа.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished