Эксклюзив

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29 июня 2020

Tsodilo и TBM подписали соглашение о роялти

Сегодня
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Компания по разведке алмазов и металлов Tsodilo Resources достигла соглашения с фирмой альтернативных инвестиций TBM о выплате роялти с полностью принадлежащей ей зарегистрированной в Ботсване дочерней компании Gcwihaba за 500 000 долларов США.
Согласно Tsodilo Resources, выручка от продажи роялти пойдет на геологоразведку и общие корпоративные цели.
«Данное соглашение обеспечивает значительный потенциальный доход для покупателя и представляет собой привлекательный источник финансирования для Tsodilo, позволяя нам финансировать нашу геологоразведочную деятельность, в то же время открывая для акционеров Tsodilo полный потенциал наших проектов», - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брухс (James Bruchs).
Лицензии Gcwihaba на металлы включают в себя цветные и драгоценные металлы, металлы платиновой группы и редкоземельные элементы.
Пакет активов, входящий в продажу роялти, включает в себя предоставление 0,5% чистой прибыли от добычи металлов или чистой прибыли от добычи полезных ископаемых по семи лицензиям Gcwihaba на разведку металлов на северо-западе Ботсваны.
Tsodilo имеет 100-процентную долю в зоне проекта Gcwihaba и полностью владеет компанией Bosoto, которой принадлежит кимберлитовый проект BK16 на месторождении Орапа, а также лицензия на разведку алмазов на участке PL216/2017 месторождения Орапа.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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