Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Вчера
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Pangolin привлекла более $ 648 тыс для продолжения программы геологоразведки в Ботсване
Согласно компании, доходы от продажи акций будут использованы для продолжения программы геологоразведочных работ, включая бурение, на принадлежащих ей алмазных проектах в Ботсване.
Pangolin Diamonds предложила на продажу около 26 млн комплектов ценных бумаг по цене 0,025 долларов США за комплект, причем каждый комплект состоял из одной обыкновенной акции в капитале компании и одного обыкновенного купона на покупку акций.
Каждый купон дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по цене 0,05 доллара США в течение 60 месяцев с момента закрытия предложения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished