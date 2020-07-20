Эксклюзив

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...

Вчера

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

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GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

06 июля 2020

Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»

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29 июня 2020

Pangolin привлекла более $ 648 тыс для продолжения программы геологоразведки в Ботсване

Сегодня
Новости
Компания Pangolin Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, привлекла 648 500 долларов США через частное размещение акций без посредников.
Согласно компании, доходы от продажи акций будут использованы для продолжения программы геологоразведочных работ, включая бурение, на принадлежащих ей алмазных проектах в Ботсване.
Pangolin Diamonds предложила на продажу около 26 млн комплектов ценных бумаг по цене 0,025 долларов США за комплект, причем каждый комплект состоял из одной обыкновенной акции в капитале компании и одного обыкновенного купона на покупку акций.
Каждый купон дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по цене 0,05 доллара США в течение 60 месяцев с момента закрытия предложения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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