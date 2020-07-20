Pangolin привлекла более $ 648 тыс для продолжения программы геологоразведки в Ботсване

Сегодня

Компания Pangolin Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, привлекла 648 500 долларов США через частное размещение акций без посредников.

Согласно компании, доходы от продажи акций будут использованы для продолжения программы геологоразведочных работ, включая бурение, на принадлежащих ей алмазных проектах в Ботсване.

Pangolin Diamonds предложила на продажу около 26 млн комплектов ценных бумаг по цене 0,025 долларов США за комплект, причем каждый комплект состоял из одной обыкновенной акции в капитале компании и одного обыкновенного купона на покупку акций.

Каждый купон дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по цене 0,05 доллара США в течение 60 месяцев с момента закрытия предложения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





