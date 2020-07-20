Индия собирается стать крупнейшим в мире экспортным центром драгоценных камней и ювелирных изделий

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С введением Китаем закона о национальной безопасности в Гонконге Соединенные Штаты Америки дали понять, что введут пошлину на товары, экспортируемые из Гонконга, в размере 7,5% (ранее она составляла 3,3%). Президент США Дональд Трамп настойчиво критиковал Китай в связи с распространением коронавируса в Соединенных Штатах и невозможностью его сдержать. Распоряжение президента о прекращении действия экономического договора о преференциях для Гонконга в рамках американского законодательства фактически отменяет отдельный от Китая таможенный режим для этой территории. Это означает, что товары, экспортируемые из Гонконга, теперь будут считаться товарами, произведенными в Китае, для целей таможенного налогообложения.

Колин Шах (Colin Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в связи с этим заявил: «Не вдаваясь в нюансы этого шага, я чувствую, что это, возможно, создаст возможности для Индии в торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Для США Гонконг и Китай являются четверым по размеру источником импорта драгоценных камней и ювелирных изделий после Индии, Франции и Италии. В 2019 году экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Гонконга и Китая составил соответственно 980,85 млн и 2 622,19 млн долларов США. Прекращение действия преференциального договора с Гонконгом согласно новому распоряжению президента США может открыть новые деловые возможности для Индии. Бизнес производства драгоценных камней и ювелирных изделий может переместиться из Китая в Индию. Тем не менее Гонконг и Китай является также важным направлением для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии: почти 27% экспорта направлено на этот рынок, включая бриллианты и другие драгоценные камни, которые используются в качестве сырья для вставки в ювелирные изделия в США. Многие индийские алмазные и ювелирные компании имеют свои офисы в Гонконге, и этот шаг, вероятно, повлияет и на их бизнес».

«Индия обладает естественной выгодой от доступности сырья, рабочей силы и навыков, сектора с пятью миллионами рабочих и готовой инфраструктуры для удовлетворения мирового спроса. У индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий есть возможность сделать качественный скачок, чтобы стать мировым лидером и торговым центром драгоценных камней и ювелирных изделий», - добавил Шах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





