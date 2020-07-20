Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Сегодня
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
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GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
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Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Индия собирается стать крупнейшим в мире экспортным центром драгоценных камней и ювелирных изделий
Колин Шах (Colin Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в связи с этим заявил: «Не вдаваясь в нюансы этого шага, я чувствую, что это, возможно, создаст возможности для Индии в торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Для США Гонконг и Китай являются четверым по размеру источником импорта драгоценных камней и ювелирных изделий после Индии, Франции и Италии. В 2019 году экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Гонконга и Китая составил соответственно 980,85 млн и 2 622,19 млн долларов США. Прекращение действия преференциального договора с Гонконгом согласно новому распоряжению президента США может открыть новые деловые возможности для Индии. Бизнес производства драгоценных камней и ювелирных изделий может переместиться из Китая в Индию. Тем не менее Гонконг и Китай является также важным направлением для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии: почти 27% экспорта направлено на этот рынок, включая бриллианты и другие драгоценные камни, которые используются в качестве сырья для вставки в ювелирные изделия в США. Многие индийские алмазные и ювелирные компании имеют свои офисы в Гонконге, и этот шаг, вероятно, повлияет и на их бизнес».
«Индия обладает естественной выгодой от доступности сырья, рабочей силы и навыков, сектора с пятью миллионами рабочих и готовой инфраструктуры для удовлетворения мирового спроса. У индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий есть возможность сделать качественный скачок, чтобы стать мировым лидером и торговым центром драгоценных камней и ювелирных изделий», - добавил Шах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished