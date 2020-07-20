De Beers стремится сократить разрыв между доходами и затратами

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Алмазный гигант De Beers придумал способ сократить разрыв между доходами и затратами, сообщают средства массовой информации.

Агентство Bloomberg приводит слова исполнительного директора компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver) о том, что компания будет использовать для этого целый ряд мер - от быстрой и более интегрированной продажи алмазного сырья до пересмотра способов добычи алмазов.

В письме к сотрудникам, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Брюс Кливер заявил, что пандемия коронавируса осложнила и усугубила трудности, которые уже существовали в алмазном мире.

«Преодоление этих трудностей, препятствовавших нашему росту в последние несколько лет, стало еще более неотложным делом, - сказал он. – Эта задача требует, чтобы мы действовали сейчас, дабы защитить здоровье бизнеса в краткосрочной перспективе, перефокусировав и переориентировав его на реализацию нашего долгосрочного потенциала».

Хотя Кливер сказал, что детали грядущих изменений все еще прорабатываются, процесс, вероятно, будет включать в себя сокращение рабочих мест, согласно неназванным источникам, мнение которых приводит Bloomberg.

«Сейчас мы работаем над процессом, чтобы начать формировать организацию, которая лучше оснащена и способна осуществить это изменение, - сказал Кливер. - Это будет нелегко для каждого из нас. Мы, скорее всего, выйдем из этого состояния, став более сфокусированным и более согласованным бизнесом».

Объем добычи алмазного сырья De Beers во втором квартале сократился на 54%, до 3,5 млн каратов по сравнению с 7,7 млн каратов годом ранее из-за режима самоизоляции в связи с Covid-19 в южной части Африки.

Во втором квартале продажи алмазного сырья компании составили 300 000 каратов по сравнению с 9 млн каратов в предыдущем году.

Консолидированные продажи алмазного сырья во втором квартале также сократились до 56 млн долларов по сравнению с 1,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, что было обусловлено снижением объемов сбыта и цен.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





