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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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29 июня 2020
Rio Tinto: несмотря на пандемию COVID-19, наш глобальный алмазный бизнес успешен
Шинеад Кауфман (Sinead Kaufman), управляющий директор по производству на медных и алмазных рудниках Rio Tinto, комментируя предпринятые компанией шаги, сказала: «Обеспечивая безопасность наших шахтеров на рудниках Аргайл и Даявик, мы смогли оказать поддержку широкому кругу заинтересованных сторон, включая партнеров из поселений, клиентов, поставщиков и местные власти».
Согласно заявлению компании, отделы продаж и маркетинга алмазов Rio Tinto также приняли меры для обеспечения безопасного прохождения потока алмазов через свои офисы в Антверпене и Перте, тем самым гарантируя средства к существованию для многих в отрасли с начала кризиса COVID-19.
На недавнем тендере Rio Tinto по продаже алмазов специального размера в Антверпене покупателям было предложено сочетание крупных необработанных алмазов с рудников Аргайл и Даявик, и результаты участия покупателей и продаж были впечатляющими.
Алан Чиргвин (Alan Chirgwin), вице-президент по продажам и маркетингу медного и алмазного бизнеса Rio Tinto, в связи с этим отметил: «Конъюнктура рынка жесткая, в мире возникли беспрецедентные проблемы с цепочками поставок, и поэтому то, что мы можем продолжать работать в это время, продвигая продукцию от рудника до рынка, является свидетельством устойчивости и инновационности нашего алмазного бизнеса».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished