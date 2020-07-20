Rio Tinto: несмотря на пандемию COVID-19, наш глобальный алмазный бизнес успешен

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Компания Rio Tinto заявила в распространенном ею пресс-релизе, что она продолжает производить и продавать алмазы в течение всего периода, связанного с пандемией COVID-19. В Rio Tinto введены всеохватывающие меры контроля, включая тестирование, скрининг, дезинфекцию и социальное дистанцирование, что позволило продолжать безопасно работать в условиях пандемии. Оба рудника Rio Tinto оказали помощь в реализации инициатив по обеспечению продовольственной безопасности для близлежащих поселений.

Шинеад Кауфман (Sinead Kaufman), управляющий директор по производству на медных и алмазных рудниках Rio Tinto, комментируя предпринятые компанией шаги, сказала: «Обеспечивая безопасность наших шахтеров на рудниках Аргайл и Даявик, мы смогли оказать поддержку широкому кругу заинтересованных сторон, включая партнеров из поселений, клиентов, поставщиков и местные власти».

Согласно заявлению компании, отделы продаж и маркетинга алмазов Rio Tinto также приняли меры для обеспечения безопасного прохождения потока алмазов через свои офисы в Антверпене и Перте, тем самым гарантируя средства к существованию для многих в отрасли с начала кризиса COVID-19.

На недавнем тендере Rio Tinto по продаже алмазов специального размера в Антверпене покупателям было предложено сочетание крупных необработанных алмазов с рудников Аргайл и Даявик, и результаты участия покупателей и продаж были впечатляющими.

Алан Чиргвин (Alan Chirgwin), вице-президент по продажам и маркетингу медного и алмазного бизнеса Rio Tinto, в связи с этим отметил: «Конъюнктура рынка жесткая, в мире возникли беспрецедентные проблемы с цепочками поставок, и поэтому то, что мы можем продолжать работать в это время, продвигая продукцию от рудника до рынка, является свидетельством устойчивости и инновационности нашего алмазного бизнеса».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



