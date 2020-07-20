Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Сегодня
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
АЛРОСА продвигает цифровые тендеры по продаже алмазов, используя технологии компании Sarine
В настоящее время АЛРОСА продолжает продвигать эти тендеры с помощью технологий Sarine в качестве инновационной альтернативы и более эффективного и менее рискованного способа закупки отдельных необработанных камней размером 2 карата и выше, как показано в опубликованном компанией видео Digital Stones для потенциальных покупателей.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал это так: «Для нас большая честь работать с АЛРОСА, крупнейшим в мире алмазодобытчиком по объему в каратах, производящим примерно 26% мирового предложения алмазов в год, в качестве поставщика технологий для этой новой инициативы, и мы вдохновлены потенциалом этого предприятия. Данная инициатива, хотя и кажется теперь необычным предвидением до пандемии, набирает обороты и предлагает огранщикам среднего звена алмазопровода новый метод приобретения алмазов, тем самым восполняя острую потребность в более эффективных средствах торговли алмазами в эти времена ограничений на поездки, роста неопределенности и снижения маржи».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished