АЛРОСА продвигает цифровые тендеры по продаже алмазов, используя технологии компании Sarine

Сегодня

Sarine Technologies Ltd с удовлетворением сообщает, что после запуска пилотной программы цифровых тендеров, начатой в октябре прошлого года, она была расширена в мае из-за ограничений на поездки, вызванных пандемией Covid-19.

В настоящее время АЛРОСА продолжает продвигать эти тендеры с помощью технологий Sarine в качестве инновационной альтернативы и более эффективного и менее рискованного способа закупки отдельных необработанных камней размером 2 карата и выше, как показано в опубликованном компанией видео Digital Stones для потенциальных покупателей.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал это так: «Для нас большая честь работать с АЛРОСА, крупнейшим в мире алмазодобытчиком по объему в каратах, производящим примерно 26% мирового предложения алмазов в год, в качестве поставщика технологий для этой новой инициативы, и мы вдохновлены потенциалом этого предприятия. Данная инициатива, хотя и кажется теперь необычным предвидением до пандемии, набирает обороты и предлагает огранщикам среднего звена алмазопровода новый метод приобретения алмазов, тем самым восполняя острую потребность в более эффективных средствах торговли алмазами в эти времена ограничений на поездки, роста неопределенности и снижения маржи».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





