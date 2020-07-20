Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
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06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Западная Австралия понизила ставки роялти на добычу алмазов до 5%
Это сокращение было рекомендовано в правительственном докладе от 2015 года, согласно которому все алмазодобывающие компании должны платить фиксированную ставку в пять процентов. Алмазная индустрия Западной Австралии переживает значительный поворотный момент: надвигающееся закрытие крупнейшего в Австралии производителя алмазов – рудника Аргайл (Argyle) в Восточном Кимберли и возрождение законсервированной шахты Эллендейл (Ellendale). Эллендейл дала половину мировой добычи желтых алмазов, известных благодаря ювелирным украшениям Tiffany & Co.
Министр горнодобывающей промышленности и нефти Билл Джонстон (Bill Johnston) заявил, что, как он надеется, снижение ставки с семи с половиной до пяти процентов поможет стимулировать возобновление разведки алмазов в Кимберли. «Поскольку мы наблюдаем, как рудник Аргайл завершает свою жизнь, было бы здорово побудить геологоразведчиков пойти туда и найти следующий большой источник для алмазной промышленности», - сказал он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished