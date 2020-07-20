Западная Австралия понизила ставки роялти на добычу алмазов до 5%

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Правительство штата Западная Австралия недавно объявило о снижении ставки роялти с 7,5% до 5%. Согласно сообщениям СМИ, алмазодобытчики тепло приветствовали снижение ставки роялти на треть через три года после того, как местные власти вызвали недовольство золотодобытчиков Западной Австралии предложением повысить роялти.

Это сокращение было рекомендовано в правительственном докладе от 2015 года, согласно которому все алмазодобывающие компании должны платить фиксированную ставку в пять процентов. Алмазная индустрия Западной Австралии переживает значительный поворотный момент: надвигающееся закрытие крупнейшего в Австралии производителя алмазов – рудника Аргайл (Argyle) в Восточном Кимберли и возрождение законсервированной шахты Эллендейл (Ellendale). Эллендейл дала половину мировой добычи желтых алмазов, известных благодаря ювелирным украшениям Tiffany & Co.

Министр горнодобывающей промышленности и нефти Билл Джонстон (Bill Johnston) заявил, что, как он надеется, снижение ставки с семи с половиной до пяти процентов поможет стимулировать возобновление разведки алмазов в Кимберли. «Поскольку мы наблюдаем, как рудник Аргайл завершает свою жизнь, было бы здорово побудить геологоразведчиков пойти туда и найти следующий большой источник для алмазной промышленности», - сказал он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





