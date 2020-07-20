DDI и RESOLVE объединяют программы для содействия ответственному поиску алмазов

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Организации Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) и RESOLVE, пионер в области разрешения экологических конфликтов, объединили свои усилия в рамках совместной программы для укрепления собственного потенциала по поддержке ответственного поиска алмазов и других полезных ископаемых.

Эти две некоммерческие организации будут интегрировать свои программы, в том числе по таким проблемам, как ответственные методы и стандарты добычи полезных ископаемых, землепользование после добычи, поддержка населения в деле обеспечения средств к существованию, а также рекультивация и восстановление земель.

«Ювелирная промышленность нуждается в важной работе DDI, - сказал заместитель председателя DDI Стефан Фишлер (Stephane Fischler), который также входит в совет консультантов RESOLVE. - Это новое партнерство приурочено к тому, чтобы привести индустрию и заинтересованные стороны к общему видению алмазов в качестве инструмента поддержания мира, обеспечения средств к существованию и проявления заботы об окружающей среде».

DDI является лидером в преобразовании неформального алмазодобывающего сектора в Африке, побуждая его занимать более формальные, эффективные и экологически ответственные позиции.

RESOLVE является одним из создателей свода норм CRAFT Code для старательской добычи, добровольного стандарта с открытым исходным кодом, который набирает обороты в секторе старательской добычи.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





