Эксклюзив

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...

Сегодня

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

20 июля 2020

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

06 июля 2020

Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»

Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...

29 июня 2020

DDI и RESOLVE объединяют программы для содействия ответственному поиску алмазов

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Организации Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) и RESOLVE, пионер в области разрешения экологических конфликтов, объединили свои усилия в рамках совместной программы для укрепления собственного потенциала по поддержке ответственного поиска алмазов и других полезных ископаемых.
Эти две некоммерческие организации будут интегрировать свои программы, в том числе по таким проблемам, как ответственные методы и стандарты добычи полезных ископаемых, землепользование после добычи, поддержка населения в деле обеспечения средств к существованию, а также рекультивация и восстановление земель.
«Ювелирная промышленность нуждается в важной работе DDI, - сказал заместитель председателя DDI Стефан Фишлер (Stephane Fischler), который также входит в совет консультантов RESOLVE. - Это новое партнерство приурочено к тому, чтобы привести индустрию и заинтересованные стороны к общему видению алмазов в качестве инструмента поддержания мира, обеспечения средств к существованию и проявления заботы об окружающей среде».
DDI является лидером в преобразовании неформального алмазодобывающего сектора в Африке, побуждая его занимать более формальные, эффективные и экологически ответственные позиции.
RESOLVE является одним из создателей свода норм CRAFT Code для старательской добычи, добровольного стандарта с открытым исходным кодом, который набирает обороты в секторе старательской добычи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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