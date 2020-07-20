Эксклюзив
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте...
Сегодня
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
DDI и RESOLVE объединяют программы для содействия ответственному поиску алмазов
Эти две некоммерческие организации будут интегрировать свои программы, в том числе по таким проблемам, как ответственные методы и стандарты добычи полезных ископаемых, землепользование после добычи, поддержка населения в деле обеспечения средств к существованию, а также рекультивация и восстановление земель.
«Ювелирная промышленность нуждается в важной работе DDI, - сказал заместитель председателя DDI Стефан Фишлер (Stephane Fischler), который также входит в совет консультантов RESOLVE. - Это новое партнерство приурочено к тому, чтобы привести индустрию и заинтересованные стороны к общему видению алмазов в качестве инструмента поддержания мира, обеспечения средств к существованию и проявления заботы об окружающей среде».
DDI является лидером в преобразовании неформального алмазодобывающего сектора в Африке, побуждая его занимать более формальные, эффективные и экологически ответственные позиции.
RESOLVE является одним из создателей свода норм CRAFT Code для старательской добычи, добровольного стандарта с открытым исходным кодом, который набирает обороты в секторе старательской добычи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished