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22 июня 2020

Кот-д'Ивуар возобновит добычу алмазов после почти полувекового перерыва

Сегодня
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Государство Кот-д'Ивуар должно возобновить промышленную добычу алмазов впервые за 45 лет, сообщает издание Africa Intelligence, отмечая, что работы начнутся в ноябре на четырех концессиях в районе города Сегелы.
Сообщается, что алмазодобывающая компания принадлежит фирме Transactysglasol, имеющей торговое представительство в Антверпене, Бельгия.
В 2019 году в Кот-д'Ивуаре было произведено 3 989,58 карата алмазов на сумму 224 941,29 долларов США, согласно последним данным, опубликованным в рамках Кимберлийского процесса (КП). Алмазы были оценены в 56,38 доллара США за карат.
Данные КП также показывают, что в 2019 году эта западноафриканская страна экспортировала 3 888,72 карата алмазов на сумму чуть более одного миллиона долларов или по 260 долларов за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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