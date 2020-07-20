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22 июня 2020
В 2020 финансовом году добыча и выручка компании Petra Diamonds снизились
Как отмечает компания, производство было серьезно нарушено в результате карантина, введенного в Южной Африке с 26 марта 2020 года, а также после того как в апреле 2020 года рудник Уильямсон (Williamson) в Танзании был проведен на техническое обслуживание и ремонт.
Petra Diamonds сообщила, что план производства на 2021 финансовый год будет обюъявлен, как только производство достигнет устойчивого уровня.
Выручка компании также снизилась на 36%, до 295,8 млн долларов США, по сравнению с 463,6 млн долларов США в предыдущем году, что отражает более низкие цены в период до февраля 2020 года.
Значительное снижение цен и серьезные нарушения плановых циклов продаж после вспышки пандемии COVID-19 также усугубили ситуацию.
«Несмотря на наш устойчивый основной бизнес, значительно сократившиеся доходы, ставшие результатом подорванного рынка алмазов, заставили нас официально взаимодействовать с держателями наших ценных бумаг и рассмотреть другие стратегические варианты для обеспечения более устойчивой структуры капитала в будущем», - сказал генеральный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy).
Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2020 года составил 658 млн долларов США по сравнению с 601 млн долларов США на 31 марта 2020 года.
Как заявила Petra Diamonds, она продолжает изучать стратегические варианты для оценки оптимальной структуры капитала для долгосрочного успеха бизнеса, что включает в себя запуск официального процесса продажи с тем, чтобы получить подходящие и выгодные предложения для компании или одного или нескольких ее активов.
Комментируя положение дел на алмазном рынке, Petra Diamonds отметила, что перебои с поставками, вызванные пандемией COVID-19, послужат усугублению долгосрочной тенденции к сокращению поставок.
Данные, недавно опубликованные в рамках Кимберлийского процесса, показали, что объем производства алмазов в натуральном выражении снизился на 12% - с 148,4 млн каратов в 2018 году до 130,3 млн каратов в 2019 году, а в стоимостном выражении производство алмазного сырья снизилось на 7% - с 14,5 млрд долларов в 2018 году до 13,5 млрд долларов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished