Алмаз весом 10,69 карата найден на руднике в районе индийского города Панна

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Местные органы власти сообщили, что алмаз весом 10,69 карата был добыт на неглубоком руднике в районе города Панна в индийском штате Мадхья-Прадеш. Камень, который был обнаружен шахтером по имени Анандилал Кушваха (Anandilal Kushwaha), по сообщениям СМИ, может принести на аукционе колоссальные $ 66 997.Р. К. Пандей (R K Pandey), окружной чиновник по делам алмазодобычи, признал, что, хотя мелкие алмазы часто встречаются в этом районе, этот конкретный камень является «особой находкой». После аукциона вырученные от драгоценного камня средства будут переданы его владельцу после вычета налогов и государственных роялти.Шахтер Кушваха, который выкопал этот камень, в начале этого месяца совершил еще одну большую находку, обнаружив на одном из рудников алмаз весом 0,7 карата.Найти камень весом 10,69 карата Кушвахе помогала бригада из восьми рабочих, и он после аукциона разделит с ними полученные деньги.