Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
АЛРОСА заработала $6,8 млн на продаже крупных алмазов
На аукционе в Бельгии компания реализовала 86 алмазов ювелирного качества общей массой 1350 каратов, стоимость реализации составила $4,1 млн. Итоги были подведены 13 июля, клиенты из Бельгии, Израиля, ОАЭ и Индии (всего 22 компании) стали победителями по разным аукционным позициям.
Аукцион в Израиле завершился 20 июля с выручкой в $2,7 млн. Эту сумму АЛРОСА получила за реализацию 70 алмазов ювелирного качества общей массой 1066 каратов. В аукционе принимали участие только израильские компании, по итогам торгов 26 из них были признаны победителями.
«Прошедшие аукционы состоялись в привычном для всех участников режиме – в торговых представительствах АЛРОСА. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, мы положительно оцениваем их результаты. Несмотря на все ограничения, наша компания находит возможность поддержать клиентов и обеспечить их необходимыми поставками сырья. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы они могли полноценно работать», - прокомментировал итоги аукционов заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.