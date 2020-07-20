Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
De Beers инвестирует в американский ювелирный бренд
Gemist использует технологию «примерь и купи», которая позволяет потребителям создавать для себя украшения и аксессуары онлайн, а затем получать бесплатные копии таких изделий на руки и использовать их по своему усмотрению, прежде чем совершить покупку.
«Для нас большая честь сотрудничать с De Beers Group Ventures, и мы надеемся на совместную работу по развитию бизнеса Gemist», - приводит издание Instore слова Мэдлин Фрейзер (Madeline Fraser), основателя и исполнительного директора Gemist.
«De Beers Group обладает исключительным наследием аутентичности, качества и устойчивости, которые также являются ключевыми чертами бренда Gemist», - сказала она.
По условиям инвестиций исполнительный вице-президент De Beers по потребительским товарам и брендам Стивен Люсье (Stephen Lussier) войдет в состав совета директоров Gemist.
Группа компаний De Beers также будет работать с Gemist над подходами к взаимодействию с потребителями, в основном в плане ответственного поиска природных алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished