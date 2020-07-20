De Beers инвестирует в американский ювелирный бренд

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Согласно сообщениям СМИ, De Beers инвестировала не названную сумму денег в Gemist, ювелирный бренд, зарегистрированный в США.

Gemist использует технологию «примерь и купи», которая позволяет потребителям создавать для себя украшения и аксессуары онлайн, а затем получать бесплатные копии таких изделий на руки и использовать их по своему усмотрению, прежде чем совершить покупку.

«Для нас большая честь сотрудничать с De Beers Group Ventures, и мы надеемся на совместную работу по развитию бизнеса Gemist», - приводит издание Instore слова Мэдлин Фрейзер (Madeline Fraser), основателя и исполнительного директора Gemist.

«De Beers Group обладает исключительным наследием аутентичности, качества и устойчивости, которые также являются ключевыми чертами бренда Gemist», - сказала она.

По условиям инвестиций исполнительный вице-президент De Beers по потребительским товарам и брендам Стивен Люсье (Stephen Lussier) войдет в состав совета директоров Gemist.

Группа компаний De Beers также будет работать с Gemist над подходами к взаимодействию с потребителями, в основном в плане ответственного поиска природных алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





