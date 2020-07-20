Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
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Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
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29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Мозамбик преследует незаконную торговлю драгоценными камнями в Кабо-Дельгадо
Злоумышленники являются обычным явлением на этой лицензионной территории, и небезопасные незаконные методы добычи полезных ископаемых ранее приводили к гибели людей в этой области.
Полиция конфисковала несколько граммов рубинов и более четырех тонн различных минералов, таких как золото, гранаты, кварциты, корунд и турмалин.
«В этих преступлениях участвуют мозамбикцы и иностранцы, что свидетельствует о тесной сети незаконного оборота драгоценных камней», - заявил генеральный инспектор министерства минеральных ресурсов Обете Матине (Obete Matine) в распространенном компанией Gemfields информационном сообщении.
Согласно Gemfields, обширные исследования, ранее проведенные в поселениях, прилегающих к концессионной зоне, обнаружили современную сеть рабства, в рамках которой испытывающие нужду молодые люди стали обязаны иностранным торговцам людьми и сетям контрабандистов.
«Возникающее негативное влияние притока нелегальных старателей в местные поселения - не говоря уже о потере налоговых поступлений правительству - наносит ущерб социальной структуре местных поселений и не позволяет гражданам Мозамбика пользоваться той истинной ценностью, которую представляют их ресурсы драгоценных камней», - говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished