Мозамбик преследует незаконную торговлю драгоценными камнями в Кабо-Дельгадо

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Правительство Мозамбика ликвидировало сети незаконного оборота драгоценных камней в провинции Кабо-Дельгадо, где работает компания Montepuez Ruby Mining (MRM), принадлежащая на условиях партнерства компаниям Gemfields и Mwiriti Limitada.

Злоумышленники являются обычным явлением на этой лицензионной территории, и небезопасные незаконные методы добычи полезных ископаемых ранее приводили к гибели людей в этой области.

Полиция конфисковала несколько граммов рубинов и более четырех тонн различных минералов, таких как золото, гранаты, кварциты, корунд и турмалин.

«В этих преступлениях участвуют мозамбикцы и иностранцы, что свидетельствует о тесной сети незаконного оборота драгоценных камней», - заявил генеральный инспектор министерства минеральных ресурсов Обете Матине (Obete Matine) в распространенном компанией Gemfields информационном сообщении.

Согласно Gemfields, обширные исследования, ранее проведенные в поселениях, прилегающих к концессионной зоне, обнаружили современную сеть рабства, в рамках которой испытывающие нужду молодые люди стали обязаны иностранным торговцам людьми и сетям контрабандистов.

«Возникающее негативное влияние притока нелегальных старателей в местные поселения - не говоря уже о потере налоговых поступлений правительству - наносит ущерб социальной структуре местных поселений и не позволяет гражданам Мозамбика пользоваться той истинной ценностью, которую представляют их ресурсы драгоценных камней», - говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



