«Ботсвана не может производить и продавать синтетические алмазы»

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Ботсвана не может заниматься производством и продажей синтетических алмазов, так как это повлияет на стоимость ее природных алмазов, заявил правительственный чиновник.

«Давайте не будем ставить под угрозу наши алмазы. Если мы начнем производство синтетических алмазов или будем как-то ассоциироваться с ними, мы будем подвергать риску ценность наших алмазов», - приводит местная пресса заявление Мметлы Масире (Mmetla Masire), постоянного секретаря по делам полезных ископаемых в ходе его выступления перед счетным комитетом парламента Ботсваны.

Он сказал, что Ботсвана приведет в замешательство своих клиентов, если решит производить и продавать синтетические алмазы.

Масире сообщил также, что, хотя Соединенные Штаты покупают половину алмазов, добываемых компанией Debswana, она в настоящее время ищет другие рынки, такие как Китай.

Чиновник отказался предоставить свежую информацию о текущих переговорах между Габороне и De Beers, поскольку раскрытие любой информации, касающейся переговоров, потенциально может повлиять на результат.

«Мы не пытаемся что-то скрыть, мы можем поделиться некоторой информацией с общественностью Ботсваны, но главное состоит в том, что в документе есть некоторые пункты, которые не следует разглашать - помните, что мы конкурируем с другими», - сказал Масире.

По словам чиновника, ему ничего неизвестно об утверждениях, будто правительство намерено приобрести бо́льшую долю в De Beers и что De Beers предлагает акции для приобретения.

Ботсване принадлежит 15% акций De Beers, а остальные 85% акций принадлежат Anglo American.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



