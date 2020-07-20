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22 июня 2020
«Ботсвана не может производить и продавать синтетические алмазы»
«Давайте не будем ставить под угрозу наши алмазы. Если мы начнем производство синтетических алмазов или будем как-то ассоциироваться с ними, мы будем подвергать риску ценность наших алмазов», - приводит местная пресса заявление Мметлы Масире (Mmetla Masire), постоянного секретаря по делам полезных ископаемых в ходе его выступления перед счетным комитетом парламента Ботсваны.
Он сказал, что Ботсвана приведет в замешательство своих клиентов, если решит производить и продавать синтетические алмазы.
Масире сообщил также, что, хотя Соединенные Штаты покупают половину алмазов, добываемых компанией Debswana, она в настоящее время ищет другие рынки, такие как Китай.
Чиновник отказался предоставить свежую информацию о текущих переговорах между Габороне и De Beers, поскольку раскрытие любой информации, касающейся переговоров, потенциально может повлиять на результат.
«Мы не пытаемся что-то скрыть, мы можем поделиться некоторой информацией с общественностью Ботсваны, но главное состоит в том, что в документе есть некоторые пункты, которые не следует разглашать - помните, что мы конкурируем с другими», - сказал Масире.
По словам чиновника, ему ничего неизвестно об утверждениях, будто правительство намерено приобрести бо́льшую долю в De Beers и что De Beers предлагает акции для приобретения.
Ботсване принадлежит 15% акций De Beers, а остальные 85% акций принадлежат Anglo American.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished