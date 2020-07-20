АЛРОСА: беспрецедентные меры по привлечению покупателей

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«АЛРОСА сохраняет свою приверженность политике, направленной на поддержку клиентов компании и алмазно-бриллиантовой отрасли в целом, и вновь объявляет о беспрецедентных мерах, призванных обеспечить дополнительную гибкость покупателям алмазного сырья», - заявила компания в среду в распространенном ею пресс-релизе.

На время июльской сессии, которая пройдет с 27 по 31 июля 2020 года, АЛРОСА решила отказаться от обязательных требований по минимальному отбору сырья в рамках долгосрочных контрактов, на которые исторически приходится около 75% всех продаж, говорится в нем. Кроме того, клиенты могут при желании перенести часть объемов на последующие периоды 2020 года. Это обеспечит покупателям алмазов гибкость и позволит оптимальным образом спланировать закупки с учетом производственной и сбытовой программы.

Мероприятия, реализованные АЛРОСА в апреле-июне для поддержки клиентов и рынка в целом, включали в себя возможность переноса клиентами приобретения ранее законтрактованного сырья на последующие месяцы 2020 года. В результате законтрактованные на второе полугодие объемы оказались примерно на треть выше обычного. Учитывая совокупность всех факторов, компания с августа снижает в среднем на 50% (в каратах) взаимные обязательства по предоставлению продавцом и приобретению покупателем алмазов. Это обеспечит клиентам дополнительную гибкость.

«Продажи ювелирных изделий после снятия ряда мер по ограничению распространения вируса показывают первые признаки восстановления. Но пока что большая часть гранильных предприятий работает с неполной загрузкой, а на рынке бриллиантов спрос носит селективный и секторальный характер. Поэтому мы приняли решение не устанавливать обязательный лимит отбора в рамках июльской сессии, давая нашим клиентам возможность приобрести желаемые объемы сейчас и перенести необходимое количество сырья на торговые сессии до конца года. Начиная с августовской сессии, ежемесячные объемы выкупа по долгосрочным контрактам в каратах будут снижены в среднем вдвое, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Это решение отражает, помимо всего прочего, сокращение целевого производства примерно на четверть относительно уровня прошлого года. Тем не менее, дополнительный объем сверх нового уровня наши клиенты могут приобрести в рамках тендеров и аукционов, а также заказать в качестве дополнительного товара, что в период восстановления спроса может позволит им более гибко реагировать на спрос и точечно пополнять запасы».



