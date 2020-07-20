Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
АЛРОСА: беспрецедентные меры по привлечению покупателей
На время июльской сессии, которая пройдет с 27 по 31 июля 2020 года, АЛРОСА решила отказаться от обязательных требований по минимальному отбору сырья в рамках долгосрочных контрактов, на которые исторически приходится около 75% всех продаж, говорится в нем. Кроме того, клиенты могут при желании перенести часть объемов на последующие периоды 2020 года. Это обеспечит покупателям алмазов гибкость и позволит оптимальным образом спланировать закупки с учетом производственной и сбытовой программы.
Мероприятия, реализованные АЛРОСА в апреле-июне для поддержки клиентов и рынка в целом, включали в себя возможность переноса клиентами приобретения ранее законтрактованного сырья на последующие месяцы 2020 года. В результате законтрактованные на второе полугодие объемы оказались примерно на треть выше обычного. Учитывая совокупность всех факторов, компания с августа снижает в среднем на 50% (в каратах) взаимные обязательства по предоставлению продавцом и приобретению покупателем алмазов. Это обеспечит клиентам дополнительную гибкость.
«Продажи ювелирных изделий после снятия ряда мер по ограничению распространения вируса показывают первые признаки восстановления. Но пока что большая часть гранильных предприятий работает с неполной загрузкой, а на рынке бриллиантов спрос носит селективный и секторальный характер. Поэтому мы приняли решение не устанавливать обязательный лимит отбора в рамках июльской сессии, давая нашим клиентам возможность приобрести желаемые объемы сейчас и перенести необходимое количество сырья на торговые сессии до конца года. Начиная с августовской сессии, ежемесячные объемы выкупа по долгосрочным контрактам в каратах будут снижены в среднем вдвое, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Это решение отражает, помимо всего прочего, сокращение целевого производства примерно на четверть относительно уровня прошлого года. Тем не менее, дополнительный объем сверх нового уровня наши клиенты могут приобрести в рамках тендеров и аукционов, а также заказать в качестве дополнительного товара, что в период восстановления спроса может позволит им более гибко реагировать на спрос и точечно пополнять запасы».