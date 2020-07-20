На Израильской алмазной бирже прошел тендер на крупные камни, проведенный компанией KOIN International

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Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) завершила первый успешный тендер, проведенный компанией KOIN International, в Международном тендерном центре IDE, о чем сообщается в пресс-релизе, распространенном биржей.

На тендере были предложены необработанные алмазы весом 10,8 карата и выше, а также цветные алмазы с рудника Ekapa (Кимберли) в Южной Африке. Среди камней был необычайно яркий желтый алмаз весом 49 каратов. На тендере были представлены различные виды алмазов всех размеров и цветов, в том числе партии с цветными камнями весом 2-4 карата и 5-10 каратов. Посещаемость на тендере была высокой, и большинство камней, включая алмаз весом 49 каратов, были проданы.

Адам Шульман (Adam Schulman), генеральный директор KOIN International, в связи с этим сказал: «Мы очень рады, что смогли перенести наш тендер по продаже алмазов с рудника Ekapa в Израиль, который прошел успешно. В будущем мы обязательно проведем и другие тендеры в Израиле».

Звика Замир (Zvika Zamir), председатель комитета IDE по алмазному сырью, заявил: «Я был рад видеть, что все помещения в Международном тендерном центре были заполнены до отказа. Мы продолжим наши усилия по доставке большего количества алмазного сырья в Израиль».

Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи, отметил: «В тендере KOIN International были представлены высококачественные крупные и необычные цветные камни с рудника Ekapa – то, на чем специализируется израильская алмазная отрасль. Мы очень удовлетворены успехом тендера особенно в этот сложный период. Мы благодарим KOIN International за поддержку в проведении этого тендера на Израильской алмазной бирже».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



