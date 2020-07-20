Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
На Израильской алмазной бирже прошел тендер на крупные камни, проведенный компанией KOIN International
На тендере были предложены необработанные алмазы весом 10,8 карата и выше, а также цветные алмазы с рудника Ekapa (Кимберли) в Южной Африке. Среди камней был необычайно яркий желтый алмаз весом 49 каратов. На тендере были представлены различные виды алмазов всех размеров и цветов, в том числе партии с цветными камнями весом 2-4 карата и 5-10 каратов. Посещаемость на тендере была высокой, и большинство камней, включая алмаз весом 49 каратов, были проданы.
Адам Шульман (Adam Schulman), генеральный директор KOIN International, в связи с этим сказал: «Мы очень рады, что смогли перенести наш тендер по продаже алмазов с рудника Ekapa в Израиль, который прошел успешно. В будущем мы обязательно проведем и другие тендеры в Израиле».
Звика Замир (Zvika Zamir), председатель комитета IDE по алмазному сырью, заявил: «Я был рад видеть, что все помещения в Международном тендерном центре были заполнены до отказа. Мы продолжим наши усилия по доставке большего количества алмазного сырья в Израиль».
Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи, отметил: «В тендере KOIN International были представлены высококачественные крупные и необычные цветные камни с рудника Ekapa – то, на чем специализируется израильская алмазная отрасль. Мы очень удовлетворены успехом тендера особенно в этот сложный период. Мы благодарим KOIN International за поддержку в проведении этого тендера на Израильской алмазной бирже».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished