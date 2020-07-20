В 2020 году индийский импорт золота опустится до минимума за последние двадцать лет

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Ожидается, что импорт золота Индией в 2020 календарном году упадет на 50 процентов, до почти 17-летнего минимума из-за низкого спроса, рекордно высоких цен и вспышки Covid-19 в марте. По оценкам аналитиков, импорт золота в Индию в этом году составит всего 350 тонн.

Индийцы, заинтересованные в инвестировании в золото, переключились на такие инструменты, как суверенные золотые облигации и золотые ETF (индексные фонды). Пока золото продается или используется в качестве обеспечения для получения краткосрочной ликвидности, оно по-прежнему остается наиболее эффективным активом в 2020 году.

В первом квартале 2020 года импорт золота в Индию составил 78,4 тонны; во втором квартале было ввезено всего 11 тонн. Июльские данные по импорту золота также не внушают оптимизма, и ожидается, что спрос в этом году на данный металл упадет в три раза.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2019 году Индия импортировала 647 тонн золота.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



