Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Компании АЛРОСА нужно задуматься о будущем - Трутнев
Как сообщило агентство «Интерфакс», вице-премьер отметил, что не будет навязывать АЛРОСА диверсификацию, хотя обеспокоен будущим рынка алмазов. «Я пока обратную связь компании [в ответ на идею диверсификации] не получил. Я точно не собираюсь навязывать компании какую бы то ни было политику. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения оценок на бирже и бизнеса это рискованный вариант», - сказал Трутнев.
«Но мне кажется, что будущее украшений с бриллиантами находится в зоне большого риска в связи с выпуском искусственных алмазов. Мне кажется, что «АЛРОСА» надо задуматься о будущем более детально», - считает Трутнев. «У компании есть руководство, есть совет директоров, который возглавляет Антон Германович Силуанов. Пусть они принимают решение. Но меня беспокоит судьба компании, потому что эта компания образующая для Саха-Якутии, от нее зависит огромная часть бюджета республики, большое количество рабочих мест», - заявил вице-премьер.
«Поэтому мне бы хотелось, чтобы компания устойчиво стояла на ногах, чтобы как можно больший экономический эффект от добываемых алмазов оставался на территории РФ. Поэтому я давно и системно подталкиваю к развитию переработки», - сказал он. Движение в направлении углубления позиций в переработке алмазов началось, отметил вице-премьер: созданы новые центры переработки алмазов во Владивостоке и Якутии.