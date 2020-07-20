Компании АЛРОСА нужно задуматься о будущем - Трутнев

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В ходе пресс-конференции вице-премьера РФ Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлова, прошедшей во вторник в «Интерфаксе», был затронут вопрос о диверсификации производства компании АЛРОСА.

Как сообщило агентство «Интерфакс», вице-премьер отметил, что не будет навязывать АЛРОСА диверсификацию, хотя обеспокоен будущим рынка алмазов. «Я пока обратную связь компании [в ответ на идею диверсификации] не получил. Я точно не собираюсь навязывать компании какую бы то ни было политику. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения оценок на бирже и бизнеса это рискованный вариант», - сказал Трутнев.

«Но мне кажется, что будущее украшений с бриллиантами находится в зоне большого риска в связи с выпуском искусственных алмазов. Мне кажется, что «АЛРОСА» надо задуматься о будущем более детально», - считает Трутнев. «У компании есть руководство, есть совет директоров, который возглавляет Антон Германович Силуанов. Пусть они принимают решение. Но меня беспокоит судьба компании, потому что эта компания образующая для Саха-Якутии, от нее зависит огромная часть бюджета республики, большое количество рабочих мест», - заявил вице-премьер.

«Поэтому мне бы хотелось, чтобы компания устойчиво стояла на ногах, чтобы как можно больший экономический эффект от добываемых алмазов оставался на территории РФ. Поэтому я давно и системно подталкиваю к развитию переработки», - сказал он. Движение в направлении углубления позиций в переработке алмазов началось, отметил вице-премьер: созданы новые центры переработки алмазов во Владивостоке и Якутии.



