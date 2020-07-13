ALROSA Zim приступила к поиску алмазных месторождений в Зимбабве

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ALROSA (Zimbabwe) Limited (ALROSA Zim), совместное предприятие АЛРОСА и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), начинает поисковые работы и подготовку к геологоразведке коренных алмазных месторождений.

После получения лицензий в Министерстве шахт и развития горного дела ALROSA Zim подготовила оценку природного воздействия и получила соответствующие экологические сертификаты от профильного ведомства, Environmental Management Agency. После этого компания готова к началу поисковых и разведочных работ в провинциях Масвинго, Южный и Северный Матебелеленд Республики Зимбабве.

В июле 2020 года геологи ALROSA Zim начнут геохимическое опробование, проходку канав и шурфов на лицензионных участках в зоне Малипати, после чего запланированы наземные геофизические исследования. К концу года сходный комплекс поисковых работ, а также аэрогеофизическую съемку планируется провести на лицензионных участках в зоне Майтенгве.

Крупнообъемное опробование и бурение предполагается начать в 2021 году.

«После подписания соглашения о создании совместного предприятия с ZCDC для разработки алмазных месторождений в Зимбабве в 2019 году, мы успешно движемся к началу полномасштабных поисковых работ в этом году. АЛРОСА ведет свою деятельность в строгом соответствии с корпоративными стандартами и обязательствами ответственного ведения бизнеса, взятыми в рамках членства в Responsible Jewellery Council, World Diamond Council и Diamond Producers Association. Все эти стандарты будут безоговорочно внедрены в работу АЛРОСА в Республике Зимбабве. Компания в своей деятельности намерена минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и рационально использовать минеральные ресурсы», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко.

Суммарные инвестиции АЛРОСА в Зимбабве в 2020-2022 годах запланированы на уровне $12 млн.

Согласно акционерному соглашению и соглашению об учреждении СП, АЛРОСА получила 70% в СП ALROSA (Zimbabwe) Limited, доля зимбабвийской государственной алмазодобывающей компании составила 30%. Совместное предприятие фокусируется на поисках, геологоразведке и, в случае успеха, разработке коренных месторождений алмазов в Республике Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





