Namdeb открыла центр проверки на коронавирус

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Компания Namdeb, являющаяся совместным предприятием правительства Намибии и De Beers, открыла новый центр проверки на коронавирус на своих предприятиях в районе города Ораньемунд, Намибия.

«Помимо того, что этот объект очень важен для обеспечения управления рисками, связанными в нашем бизнесе с пандемией коронавируса, мы также гордимся тем, что можем помочь нашему городу и стране в целом снизить нагрузку в деле проведения тестов на коронавирус, - сказал руководитель Namdeb Риан Бургер (Riaan Burger). - Эта лаборатория будет играть жизненно важную роль в процессе диагностического тестирования на COVID-19».

Namdeb решила создать собственный полноценный центр проверки на коронавирус, учитывая ограниченные возможности тестирования в Намибии и недавний всплеск случаев COVID-19.

Этот шаг, указывает компания, вписывается в более широкие усилия, которые Namdeb приложила в совместной работе с правительством Намибии в деле разработки изолирующих блоков для больных коронавирусом и предоставления необходимого медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких, новые кровати и комплекты тестов на COVID-19.

На сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 1247 случаев заболевания коронавирусом и три случая вызванной им смерти.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





