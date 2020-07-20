Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Namdeb открыла центр проверки на коронавирус
«Помимо того, что этот объект очень важен для обеспечения управления рисками, связанными в нашем бизнесе с пандемией коронавируса, мы также гордимся тем, что можем помочь нашему городу и стране в целом снизить нагрузку в деле проведения тестов на коронавирус, - сказал руководитель Namdeb Риан Бургер (Riaan Burger). - Эта лаборатория будет играть жизненно важную роль в процессе диагностического тестирования на COVID-19».
Namdeb решила создать собственный полноценный центр проверки на коронавирус, учитывая ограниченные возможности тестирования в Намибии и недавний всплеск случаев COVID-19.
Этот шаг, указывает компания, вписывается в более широкие усилия, которые Namdeb приложила в совместной работе с правительством Намибии в деле разработки изолирующих блоков для больных коронавирусом и предоставления необходимого медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких, новые кровати и комплекты тестов на COVID-19.
На сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 1247 случаев заболевания коронавирусом и три случая вызванной им смерти.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished