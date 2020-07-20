Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Gemfields обещает светлое будущее для цветных драгоценных камней в Китае
Отчет, озаглавленный «Устойчивость - будущее цветных драгоценных камней в Китае», показывает, что среди китайских покупателей ювелирных изделий существует высокий спрос на рубины и изумруды: 35% планируют приобрести первые и 25% - вторые. Компания провела обширные исследования, изучая вкусы и привычки китайских потребителей по различным демографическим показателям, регионам, городам и уровням благосостояния, чтобы выявить их предпочтения.
Gemfields также обнаружила, что, как говорят 97% опрошенных покупателей ювелирных изделий, они готовы платить премию за драгоценные камни, которые были ответственно добыты. Все опрошенные, особенно молодые покупатели, сказали, что важно, чтобы бренд действовал экологически и социально ответственным образом.
Исследование также обнаружило, что китайские покупатели ювелирных изделий при выборе камня ставят на первое место его чистоту, затем вес, цвет и огранку и что для подавляющего большинства китайских потребителей важен сам драгоценный камень, а не его цена.
Компания заявила, что, как указало большое количество респондентов, они заинтересованы в цветных драгоценных камнях, вставленных в ювелирные изделия современного дизайна. Для Gemfields нынешняя мода на цветные драгоценные камни и растущий интерес потребителей к ответственности компаний создают идеальную возможность использовать свой шанс в Китае.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished