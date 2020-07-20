Gemfields обещает светлое будущее для цветных драгоценных камней в Китае

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Компания Gemfields выпустила свой первый в Китае отчет о потребителях с акцентом на цветные драгоценные камни - очень быстро растущий рынок. Выводы, содержащиеся в отчете, указывают на то, что будущее для такой продукции в Китае полно захватывающих возможностей, отмечает портал gemfileds.com.

Отчет, озаглавленный «Устойчивость - будущее цветных драгоценных камней в Китае», показывает, что среди китайских покупателей ювелирных изделий существует высокий спрос на рубины и изумруды: 35% планируют приобрести первые и 25% - вторые. Компания провела обширные исследования, изучая вкусы и привычки китайских потребителей по различным демографическим показателям, регионам, городам и уровням благосостояния, чтобы выявить их предпочтения.

Gemfields также обнаружила, что, как говорят 97% опрошенных покупателей ювелирных изделий, они готовы платить премию за драгоценные камни, которые были ответственно добыты. Все опрошенные, особенно молодые покупатели, сказали, что важно, чтобы бренд действовал экологически и социально ответственным образом.

Исследование также обнаружило, что китайские покупатели ювелирных изделий при выборе камня ставят на первое место его чистоту, затем вес, цвет и огранку и что для подавляющего большинства китайских потребителей важен сам драгоценный камень, а не его цена.

Компания заявила, что, как указало большое количество респондентов, они заинтересованы в цветных драгоценных камнях, вставленных в ювелирные изделия современного дизайна. Для Gemfields нынешняя мода на цветные драгоценные камни и растущий интерес потребителей к ответственности компаний создают идеальную возможность использовать свой шанс в Китае.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





