Нью-йоркского бизнесмена обвинили в использовании ювелирной финансовой пирамиды

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Григорий Алтьери (Gregory Altieri), 53-летний нью-йоркский бизнесмен, как сообщается, соблазнил инвесторов доходом до 70% в течение пяти месяцев, предложив им покупать ювелирные изделия по ценам распродажи в течение двухлетней схемы.

Он якобы пообещал инвесторам огромные доходы от оптовых сделок с ювелирными изделиями и был обвинен в реализации финансовой пирамиды по схеме Понци стоимостью 200 млн долларов.

В январе ювелирная компания Altieri LNA Associates выпустила чеки на 74 млн долларов, которые не имели обеспечения. Бизнесмен предоставил инвесторам «списки лотов ювелирных изделий» с ложной информацией о покупках, сделанных от их имени, но часть денег фактически использовалась для выплат более ранним инвесторам.

Около 80 инвесторов, в том числе полицейские, пожарные и спасатели из таких районов Нью-Йорка, как Лонг-Айленд, Квинс и Стейтен-Айленд, которые совместно инвестировали 85 млн долларов, в мае подали в суд, принудив Алтьери и его бизнес к банкротству. Алтьери не признал себя виновным в мошенничестве в федеральном окружном суде Бруклина и был освобожден под залог в 750 000 долларов США.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



