Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Нью-йоркского бизнесмена обвинили в использовании ювелирной финансовой пирамиды
Он якобы пообещал инвесторам огромные доходы от оптовых сделок с ювелирными изделиями и был обвинен в реализации финансовой пирамиды по схеме Понци стоимостью 200 млн долларов.
В январе ювелирная компания Altieri LNA Associates выпустила чеки на 74 млн долларов, которые не имели обеспечения. Бизнесмен предоставил инвесторам «списки лотов ювелирных изделий» с ложной информацией о покупках, сделанных от их имени, но часть денег фактически использовалась для выплат более ранним инвесторам.
Около 80 инвесторов, в том числе полицейские, пожарные и спасатели из таких районов Нью-Йорка, как Лонг-Айленд, Квинс и Стейтен-Айленд, которые совместно инвестировали 85 млн долларов, в мае подали в суд, принудив Алтьери и его бизнес к банкротству. Алтьери не признал себя виновным в мошенничестве в федеральном окружном суде Бруклина и был освобожден под залог в 750 000 долларов США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished