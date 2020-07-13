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22 июня 2020
Botswana Diamonds приобретает геологоразведочные активы Petra
Данная сделка не является результатом недавнего процесса продажи активов Petra Diamonds, о чем было объявлено 26 июня 2020 года, поскольку активы по разведке были классифицированы компанией как «активы, предназначенные для продажи» еще с 30 июня 2018 года.
Petra будет иметь 5% роялти на будущие доходы от алмазов, если любая из перспективных лицензий приведет к вводу в эксплуатацию найденных месторождений.
Вместе с тем Botswana Diamonds имеет возможность выкупить роялти за денежную выплату в размере 2 млн долларов.
Активы Sekaka включают три существующие лицензии на разведку в Ботсване, в том числе проект KX36 (это кимберлит площадью 3,5 гектара), который был впервые открыт Petra в 2010 году, а также завод по отбору проб.
«Эта продажа является частью стратегии, направленной на повышение эффективности наших высококачественных добывающих рудников, но позволяет нам сохранять возможность будущего коммерческого производства с использованием активов Ботсваны и особенно месторождения KX36», - сказал генеральный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy).
Руководитель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling) заявил агентству Rough&Polished, что кимберлит KX36 является весьма значительным открытием и представляет собой потенциал роста - как и две смежные разведочные лицензии.
«Редко, если вообще когда-либо, случается найти кимберлитовую трубку самостоятельно, и дальнейшее исследование может привести к открытию большего числа кимберлитовых трубок. Объект KX36, расположенный глубоко в Калахари, представляет проблемы, но самая большая проблема из всех – состоящая в том, чтобы найти крупное месторождение – преодолена. Мы оценили варианты на KX36 и считаем, что можем обеспечить добавочную стоимость данному открытию», - сказал он. Продажа Sekaka Diamonds Exploration связана с получением ряда разрешений регулирующих органов, включая согласие министерства в Ботсване, одобрение кредиторов и держателей облигаций Petra и, по мере необходимости, одобрение Комиссии по конкуренции Ботсваны.
Эти три лицензии были классифицированы как «активы, предназначенные для продажи» с 30 июня 2018 года после решения совета директоров Petra избавиться от своих геологоразведочных активов в Ботсване.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished