Во втором квартале 2020 года добыча алмазов в Rio Tinto упала на 5%

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Производство алмазов в Rio Tinto во втором квартале 2020 года сократилось на 5%, до 4,23 млн каратов в годовом исчислении, но выросло на 23% по сравнению с первым кварталом 2020 года, согласно пресс-релизу этой горнодобывающей компании.

На руднике Аргайл (Argyle) в Австралии было зафиксировано снижение производства на 1%, до 3,27 млн каратов, во втором квартале по сравнению с производственными показателями за тот же период 2019 года. Это объясняется сокращением содержания алмазов в извлеченной руде на 11%, что частично компенсировалось добычей и обработкой большего количества руды. Rio Tinto указала, что идет подготовка к безопасному закрытию производств на руднике Аргайл до конца 2020 года.

На руднике Даявик (Diavik) в Канаде компания во втором квартале 2020 года добыла 963 000 каратов алмазов, что на 19% ниже, чем во втором квартале 2019 года. Это произошло из-за сокращения объемов переработки и снижения содержания алмазов в руде на подземном руднике. Компания отметила, что она продолжает реализовывать свою стратегию сохранению цены на алмазы, а не объема продаж, чтобы соответствовать рыночному спросу в трудный период для отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



