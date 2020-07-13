Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
Вчера
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Во втором квартале 2020 года добыча алмазов в Rio Tinto упала на 5%
На руднике Аргайл (Argyle) в Австралии было зафиксировано снижение производства на 1%, до 3,27 млн каратов, во втором квартале по сравнению с производственными показателями за тот же период 2019 года. Это объясняется сокращением содержания алмазов в извлеченной руде на 11%, что частично компенсировалось добычей и обработкой большего количества руды. Rio Tinto указала, что идет подготовка к безопасному закрытию производств на руднике Аргайл до конца 2020 года.
На руднике Даявик (Diavik) в Канаде компания во втором квартале 2020 года добыла 963 000 каратов алмазов, что на 19% ниже, чем во втором квартале 2019 года. Это произошло из-за сокращения объемов переработки и снижения содержания алмазов в руде на подземном руднике. Компания отметила, что она продолжает реализовывать свою стратегию сохранению цены на алмазы, а не объема продаж, чтобы соответствовать рыночному спросу в трудный период для отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished