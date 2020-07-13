Firestone Diamonds продолжает поддерживать режим технического обслуживания на руднике Ликхобонг

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На руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, на 75% принадлежащем компании Firestone Diamonds, продолжал поддерживаться режим технического обслуживания в течение квартала, закончившегося 30 июня 2020 года, что обошлось в 3,2 млн долларов.

Решение о переводе рудника на уход и техническое обслуживание было вызвано пандемией COVID-19, которая привела к общенациональному карантину в Южной Африке с 26 марта 2020 года и в Лесото с 29 марта 2020 года.

Это также было сделано для того, чтобы максимально сохранить денежные ресурсы компании в свете неопределенности относительно способности продавать алмазное сырье и вероятных цен, которые будут реализованы при будущих продажах алмазов.

«Компания прошла через болезненный процесс внедрения фазы обслуживания и ухода, которая, по нашему мнению, отвечает интересам ее акционеров и кредиторов, - говорит исполнительный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Мы полны решимости растянуть наши денежные средства на как можно более долгий период времени, чтобы работы могли возобновиться после восстановления рынка для тех категорий алмазов, которые преимущественно добываются на Ликхобонге».

Он также сказал, что компания Firestone Diamonds сосредоточится на заключении финансовых соглашений с банком ABSA об отсрочке платежей и продолжит тесное сотрудничество с акционерами и держателями облигаций, чтобы наметить дальнейшие шаги.

Чистый отток оборотного капитала за квартал составил 3,1 млн долларов США и в основном включал платежи кредиторам, что привело к сокращению задолженности с 3,4 млн долларов США в конце марта 2020 года до 1,0 млн долларов США в конце июня 2020 года.

Firestone сообщила, что в течение квартала продажи алмазов не осуществлялись.

Компания располагает запасом алмазов в 64 700 каратов, который она намерена разделить на отдельные партии, которые будут проданы в будущем, чтобы протестировать рынок и определить, достаточно ли восстановились цены, чтобы оправдать возобновление добычи.

По прогнозам Firestone, первая партия алмазов будет выставлена на продажу в течение четвертого квартала 2020 календарного года с целью получения денежных средств для финансирования производственных потребностей.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





