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Лесото объявляет амнистию нелицензированным мелким алмазодобытчикам
Газета Lesotho Times приводит слова комиссара по делам шахт Феелло Тьятья (Pheello Tjatja), заявившего, что будут амнистированы все лица, в настоящее время незаконно владеющие алмазами, но желающие продать их с помощью правительства.
«Мы хотим избежать ложных деклараций об алмазах, когда мелкие алмазодобытчики в конце концов начнут свою деятельность, - сказал он. - Неспособность учесть эти алмазы может подвергнуть нас риску быть дезинформированными о фактической производительности мелких производств по добыче, что негативно скажется на том, как они будут развиваться в будущем».
Тьятья сказал, что команда юристов министерства по делам шах разрабатывает правила для установки процедур, которым должны следовать дилеры при передаче своих алмазов.
Председатель Алмазной ассоциации Лесото (Lesotho Diamonds Association) Майкл Молефе (Michael Molefe) приветствовал этот шаг после того, как местные алмазодобытчики годами боролись за признание, которого они заслуживали.
В настоящее время добычей алмазов занимаются крупные иностранные инвесторы, и правительство владеет миноритарными пакетами акций в этих алмазных шахтах, принадлежащих иностранцам.
«Это позитивный шаг, которого мы ждали долгое время. Это только полезно для страны, поскольку приход местных жителей в горнодобывающую отрасль создаст значительное количество рабочих мест и увеличит доходы правительства», - сказал Молефе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished