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Mountain Province Diamonds: производственные результаты второго квартала 2020 года
В этом квартале Mountain Province Diamonds добыла в общей сложности 6 836 110 тонн руды, что на 37% меньше по сравнению с 10 865 263 тоннами в сопоставимом периоде во втором квартале 2019 года. Переработано 786 249 тонн руды, что на 11% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года (882 374 тонн).
Было извлечено 1 547 114 каратов алмазов при среднем содержании 1,97 карата на тонну руды, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, когда было добыто 1 730 147 каратов алмазов при среднем содержании 1,96 карата на тонну руды.
По данным компании, разница в последних квартальных показателях добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, в частности, по общему объему добытой руды и тоннажу отходов является прямым результатом воздействия пандемии коронавируса на работу рудника. Кроме того, на производство также повлияли сокращение персонала, ограничения на поездки на производственную площадку и обратно и пересмотренные протоколы по охране труда и технике безопасности.
Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province Diamonds, прокомментировал: «Наши более низкие показатели производства во втором квартале по сравнению с предыдущими кварталами являются прямыми результатами воздействия коронавируса на нашу деятельность на руднике Гачо Куэй и говорят о ненормальных условиях работы. Мы будем продолжать трудиться в новых измененных условиях до тех пор, пока не будет найдено решение для этого кризиса. Забегая вперед, скажу, что я уверен в выполнении нами нашего пересмотренного плана по добыче алмазов в размере 6,3-6,4 млн каратов в 2020 году, что является весьма заслуживающим доверия показателем нашей деятельности, если с учетом проблем, связанных с пандемией COVID-19, сравнивать это с нашей первоначальной целью в 6,75-6,95 млн каратов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished