Квартальные розничные продажи Chow Tai Fook Jewellery упали на 20,2%

Сегодня

Компания Chow Tai Fook Jewellery (CTF) сообщила, что ее розничные продажи в течение квартала, закончившегося в июне, сократились на 20,2 процента по сравнению с годом ранее, тогда как в Гонконге, Макао и на других рынках, на которые приходится 11,4 процента от общего объема сбыта, падение составило 69 процентов в годовом исчислении.

По сообщению CTF, объем розничных продаж на рынке материкового Китая составил 88,6 процента от общего показателя и вырос всего на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом.

В прошлом месяце снижение продаж в сопоставимых магазинах на материке сократилось до 11,2 процента в годовом исчислении, поскольку бизнес возобновился, но в Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах снизились на 72,5 процента и 93,2 процента соответственно.

По состоянию на конец июня CTF управляла в общей сложности 3896 магазинами, из которых в течение квартала на материке добавилось 49 новых магазинов, а в Гонконге три магазина закрылись.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



