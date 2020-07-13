Эксклюзив

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

Сегодня

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

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Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии

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22 июня 2020

Квартальные розничные продажи Chow Tai Fook Jewellery упали на 20,2%

Сегодня
Новости
Компания Chow Tai Fook Jewellery (CTF) сообщила, что ее розничные продажи в течение квартала, закончившегося в июне, сократились на 20,2 процента по сравнению с годом ранее, тогда как в Гонконге, Макао и на других рынках, на которые приходится 11,4 процента от общего объема сбыта, падение составило 69 процентов в годовом исчислении.
По сообщению CTF, объем розничных продаж на рынке материкового Китая составил 88,6 процента от общего показателя и вырос всего на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом.
В прошлом месяце снижение продаж в сопоставимых магазинах на материке сократилось до 11,2 процента в годовом исчислении, поскольку бизнес возобновился, но в Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах снизились на 72,5 процента и 93,2 процента соответственно.
По состоянию на конец июня CTF управляла в общей сложности 3896 магазинами, из которых в течение квартала на материке добавилось 49 новых магазинов, а в Гонконге три магазина закрылись.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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