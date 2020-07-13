Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
Сегодня
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Квартальные розничные продажи Chow Tai Fook Jewellery упали на 20,2%
По сообщению CTF, объем розничных продаж на рынке материкового Китая составил 88,6 процента от общего показателя и вырос всего на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом.
В прошлом месяце снижение продаж в сопоставимых магазинах на материке сократилось до 11,2 процента в годовом исчислении, поскольку бизнес возобновился, но в Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах снизились на 72,5 процента и 93,2 процента соответственно.
По состоянию на конец июня CTF управляла в общей сложности 3896 магазинами, из которых в течение квартала на материке добавилось 49 новых магазинов, а в Гонконге три магазина закрылись.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished