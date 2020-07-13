Mountain Province Diamonds отказалась от возобновляемой кредитной линии

Сегодня

Mountain Province Diamonds Inc. заключила соглашение об отказе от предоставления возобновляемой кредитной линии с Bank of Nova Scotia и лондонским филиалом Nedbank Limited.

Отказ освобождает компанию от соблюдения финансовых обязательств, включая требование о предоставлении данных о соотношении собственных и заёмных средств, а также требование о проверке чистой разности между активами и пассивами, которые она должна была бы выполнить по состоянию на 30 июня 2020 года. Кроме того, этот отказ отменяет обязательство компании в отношении поддержания минимального остатка денежных средств. В обмен на это Mountain Province Diamonds согласилась на сокращение размера возобновляемой кредитной линии до 25 млн долларов с 50 млн долларов и на наложение дополнительных обязательств.

Компания в соответствии с кредитным соглашением также обязана поддерживать определенные показатели эффективности в отношении чистых денежных потоков и расходов.

Кроме того, Mountain Province Diamonds должна продемонстрировать прогресс в выполнении соглашения к 31 августа 2020 года, чтобы иметь возможность к 30 сентября 2020 года взять на себя финансовые обязательства по погашению возобновляемой кредитной линии. В соглашении об отказе содержатся обычные положения о гарантиях и событиях непреодолимой силы.

Mountain Province Diamonds также продолжает переговоры со своим основным акционером и другими финансовыми институтами о предоставлении дополнительных заимствований для погашения текущих кредитов и выполнения краткосрочных обязательств, а также намерена предоставлять рынку регулярную информацию о положении дел в компании.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



