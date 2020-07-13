Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
Сегодня
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Mountain Province Diamonds отказалась от возобновляемой кредитной линии
Отказ освобождает компанию от соблюдения финансовых обязательств, включая требование о предоставлении данных о соотношении собственных и заёмных средств, а также требование о проверке чистой разности между активами и пассивами, которые она должна была бы выполнить по состоянию на 30 июня 2020 года. Кроме того, этот отказ отменяет обязательство компании в отношении поддержания минимального остатка денежных средств. В обмен на это Mountain Province Diamonds согласилась на сокращение размера возобновляемой кредитной линии до 25 млн долларов с 50 млн долларов и на наложение дополнительных обязательств.
Компания в соответствии с кредитным соглашением также обязана поддерживать определенные показатели эффективности в отношении чистых денежных потоков и расходов.
Кроме того, Mountain Province Diamonds должна продемонстрировать прогресс в выполнении соглашения к 31 августа 2020 года, чтобы иметь возможность к 30 сентября 2020 года взять на себя финансовые обязательства по погашению возобновляемой кредитной линии. В соглашении об отказе содержатся обычные положения о гарантиях и событиях непреодолимой силы.
Mountain Province Diamonds также продолжает переговоры со своим основным акционером и другими финансовыми институтами о предоставлении дополнительных заимствований для погашения текущих кредитов и выполнения краткосрочных обязательств, а также намерена предоставлять рынку регулярную информацию о положении дел в компании.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished