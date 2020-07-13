Эксклюзив
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
Сегодня
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Организация «Алмазы творят добро» поддержит семьи работников здравоохранения, погибших в борьбе с коронавирусом
Фонд «Храброе сердце» был создан Нью-йоркским фондом «Жизнь» и Фондом «Cigna», которые предоставляют стартовые деньги для создания национального фонда помощи в виде денежных грантов для членов семей передовых работников здравоохранения и добровольцев, которые погибли в борьбе с коронавирусом.
Анна Мартин (Anna Martin), президент организации «Алмазы творят добро», сказала: «Хотя миссия организации «Алмазы творят добро» состоит в том, чтобы приносить пользу людям в поселениях вокруг алмазных рудников и помогать в распространении информации о положительном влиянии природных алмазов, в данном случае во внимание принимается беспрецедентность наступившего времени».
«Помочь семьям тех, кто работает, чтобы защитить всех нас от коронавируса - это не только правильная вещь, но и еще один пример того, как алмазная промышленность оказывает благотворное влияние на мир в целом», - подчеркнула она.
Поддержка будет поступать в виде добровольных пожертвований в преддверии предстоящей 30 июля виртуальной глобальной конференции организации «Алмазы творят добро», на которой свои взгляды на будущее алмазной отрасли изложат генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор компании Signet Джина Дросос (Gina Drosos), генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, управляющий директор Rosy Blue Рассел Мехта (Russell Mehta) и управляющий директор Chow Tai Fook Кент Вон (Kent Wong).
Мероприятие бесплатное, хотя пожертвования в поддержку работы организации «Алмазы творят добро» и Фонда «Храброе сердце» приветствуются. Те, кто сделал пожертвования в размере 50 долларов и более, получат зеленый браслет в качестве благодарственного подарка.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished