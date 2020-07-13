Организация «Алмазы творят добро» поддержит семьи работников здравоохранения, погибших в борьбе с коронавирусом

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Организация «Алмазы творят добро» (Diamonds Do Good® или DDG), ранее известная как Алмазный фонд расширения возможностей (Diamond Empowerment Fund), поддержит Фонд «Храброе сердце» (Brave of Heart Fund) в выделении гранта 2020 года на преодоление последствий пандемии коронавируса среди медицинского сообщества.

Фонд «Храброе сердце» был создан Нью-йоркским фондом «Жизнь» и Фондом «Cigna», которые предоставляют стартовые деньги для создания национального фонда помощи в виде денежных грантов для членов семей передовых работников здравоохранения и добровольцев, которые погибли в борьбе с коронавирусом.

Анна Мартин (Anna Martin), президент организации «Алмазы творят добро», сказала: «Хотя миссия организации «Алмазы творят добро» состоит в том, чтобы приносить пользу людям в поселениях вокруг алмазных рудников и помогать в распространении информации о положительном влиянии природных алмазов, в данном случае во внимание принимается беспрецедентность наступившего времени».

«Помочь семьям тех, кто работает, чтобы защитить всех нас от коронавируса - это не только правильная вещь, но и еще один пример того, как алмазная промышленность оказывает благотворное влияние на мир в целом», - подчеркнула она.

Поддержка будет поступать в виде добровольных пожертвований в преддверии предстоящей 30 июля виртуальной глобальной конференции организации «Алмазы творят добро», на которой свои взгляды на будущее алмазной отрасли изложат генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор компании Signet Джина Дросос (Gina Drosos), генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, управляющий директор Rosy Blue Рассел Мехта (Russell Mehta) и управляющий директор Chow Tai Fook Кент Вон (Kent Wong).

Мероприятие бесплатное, хотя пожертвования в поддержку работы организации «Алмазы творят добро» и Фонда «Храброе сердце» приветствуются. Те, кто сделал пожертвования в размере 50 долларов и более, получат зеленый браслет в качестве благодарственного подарка.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



