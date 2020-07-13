BlueRock Diamonds привлекла 1,25 млн фунтов стерлингов для ускорения работ

Сегодня

Компания BlueRock Diamonds привлекла 1,25 млн фунтов стерлингов для ускорения работ на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, а также для укрепления своих финансов.

Компания получила эти средства – 1,235 млн фунтов стерлингов - путем размещения 3,5 млн новых акций по цене 35 пенсов каждая.

В дополнение к размещению акций три директора компании заявили о своем намерении подписаться на них по указанной цене, дополнительно выплатив по 5000 фунтов стерлингов каждый.

BlueRock заявила, что улучшит ранее разработанный план расширения рудника, чтобы к концу 2020 года увеличить объем производства до 1 млн тонн руды или 45 000 каратов алмазов в год.

«Мы подчеркнули акционерам важность экономии в силу роста масштабов производства. Собранные сегодня средства позволят нам продолжить реализацию этой стратегии по увеличению годовых объемов производства и внедрению мер по снижению затрат и повышению эффективности с целью оптимизации прибыльности компании», - сказал председатель BlueRock Хьюстон (Houston).

«Кроме того, мы значительно укрепили финансовое положение компании с тем, чтобы было легче противостоять чрезвычайной неопределенности работы в среде COVID-19 при реализации наших захватывающих планов расширения», - добавил он.

Компания заявила, что производство на руднике Кареевлей в среднем превышает 1800 тонн руды в день с момента возобновления работы в мае.

Это значительно выше, чем среднесуточный тоннаж в четвертом квартале 2019 года, который достиг рекордного уровня в 1300 тонн в день.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



