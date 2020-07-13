Эксклюзив
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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
Сегодня
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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
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22 июня 2020
BlueRock Diamonds привлекла 1,25 млн фунтов стерлингов для ускорения работ
Компания получила эти средства – 1,235 млн фунтов стерлингов - путем размещения 3,5 млн новых акций по цене 35 пенсов каждая.
В дополнение к размещению акций три директора компании заявили о своем намерении подписаться на них по указанной цене, дополнительно выплатив по 5000 фунтов стерлингов каждый.
BlueRock заявила, что улучшит ранее разработанный план расширения рудника, чтобы к концу 2020 года увеличить объем производства до 1 млн тонн руды или 45 000 каратов алмазов в год.
«Мы подчеркнули акционерам важность экономии в силу роста масштабов производства. Собранные сегодня средства позволят нам продолжить реализацию этой стратегии по увеличению годовых объемов производства и внедрению мер по снижению затрат и повышению эффективности с целью оптимизации прибыльности компании», - сказал председатель BlueRock Хьюстон (Houston).
«Кроме того, мы значительно укрепили финансовое положение компании с тем, чтобы было легче противостоять чрезвычайной неопределенности работы в среде COVID-19 при реализации наших захватывающих планов расширения», - добавил он.
Компания заявила, что производство на руднике Кареевлей в среднем превышает 1800 тонн руды в день с момента возобновления работы в мае.
Это значительно выше, чем среднесуточный тоннаж в четвертом квартале 2019 года, который достиг рекордного уровня в 1300 тонн в день.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished