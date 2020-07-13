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Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
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О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
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Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
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Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
АЛРОСА сообщила, что около 90 человек на Мирнинском ГОКе попадут под сокращение
«Изменение структуры Мирнинского ГОКа с 1 октября 2020 года призвано снизить расходы на содержание обогатительной фабрики № 3 в условиях снижения объемов переработки руды и максимально сохранить рабочие места», - говорится в нем и отмечается, что реформа предполагает создание в рамках Мирнинского ГОКа двух новых цехов – горнотранспортного и обогатительного, а также перевод туда большей части работников обогатительной фабрики № 3, автобазы и приисков «Ирелях» и «Водораздельные галечники».
Согласно АЛРОСА, это решение обусловлено недозагрузкой фабрики из-за реализуемых компанией антикризисных мероприятий, а объединение коллективов в единый комплекс позволит задействовать людей там, где они востребованы, а не выводить в простой.
«На конец 2019 года коллектив МГОК насчитывал около 2600 человек. В периметр изменений попадают 670 работников, подавляющему большинству которых будет предложено перейти в одно из двух вновь создаваемых подразделений. Около 90 человек, штатные единицы которых попадут под сокращение, получат все предусмотренные законодательством РФ выплаты и социальные гарантии. Им будет предложено также рассмотреть другие вакансии, открытые в компании», - говорится в пресс-релизе АЛРОСА.