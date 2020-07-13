АЛРОСА сообщила, что около 90 человек на Мирнинском ГОКе попадут под сокращение

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АЛРОСА меняет организационную структуру Мирнинского горно-обогатительного комбината. Реорганизация, предполагающая объединение фабрики и ряда других цехов, призвана оптимизировать производственные процессы и максимально сохранить рабочий коллектив. Компания сообщила об этом в пресс-релизе, распространенном в пятницу.«Изменение структуры Мирнинского ГОКа с 1 октября 2020 года призвано снизить расходы на содержание обогатительной фабрики № 3 в условиях снижения объемов переработки руды и максимально сохранить рабочие места», - говорится в нем и отмечается, что реформа предполагает создание в рамках Мирнинского ГОКа двух новых цехов – горнотранспортного и обогатительного, а также перевод туда большей части работников обогатительной фабрики № 3, автобазы и приисков «Ирелях» и «Водораздельные галечники».Согласно АЛРОСА, это решение обусловлено недозагрузкой фабрики из-за реализуемых компанией антикризисных мероприятий, а объединение коллективов в единый комплекс позволит задействовать людей там, где они востребованы, а не выводить в простой.«На конец 2019 года коллектив МГОК насчитывал около 2600 человек. В периметр изменений попадают 670 работников, подавляющему большинству которых будет предложено перейти в одно из двух вновь создаваемых подразделений. Около 90 человек, штатные единицы которых попадут под сокращение, получат все предусмотренные законодательством РФ выплаты и социальные гарантии. Им будет предложено также рассмотреть другие вакансии, открытые в компании», - говорится в пресс-релизе АЛРОСА.