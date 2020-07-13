Richemont сообщает о падении продаж на 47% в первом квартале 2020 года

Сегодня

Объявляя финансовые результаты за первый квартал 2020 года, швейцарский холдинг Richemont, специализирующийся на производстве предметов роскоши, включая ювелирные изделия самого дорого сегмента, отметил, что из-за сильного влияния пандемии коронавируса продажи упали на 47% по фактическому и постоянному обменному курсу валют по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В Европе продажи оказались на 59% ниже, чем в предыдущем году, при этом меры по охране общественного здоровья затронули все рынки.

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе были самыми устойчивыми. Снижение продаж на 29% по всему региону отражает снижение на всех рынках, за исключением Китая. Продажи в Северной и Южной Америке сократились на 61%, при этом закрытие временных магазинов и распределительных центров значительно повлияло на регионы ведения бизнеса. В Японии продажи снизились на 64%, так как магазины были закрыты бо́льшую часть рассматриваемого квартала. Годовой спад продаж на Ближнем Востоке и в Африке удержался на уровне 38%, что отчасти произошло благодаря недавней интернализации операций в Саудовской Аравии, а также осуществленным предварительным закупкам в ожидании повышения НДС в этой стране с 1 июля.

Розничные и оптовые продажи сократились на 43% и 65% соответственно из-за временного закрытия магазинов, значительного сокращения туризма и в целом из-за спада в настроении потребителей. Розничные продажи в разных регионах снизились за исключением сильного роста в Китае и на местном рынке Южной Кореи.

Розничные продажи в Интернете сократились на 22% в основном из-за временного закрытия центров обслуживания онлайн-дистрибьюторов после сильного двузначного роста в том же периоде предыдущего года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





