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Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
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15 июня 2020
Richemont сообщает о падении продаж на 47% в первом квартале 2020 года
В Европе продажи оказались на 59% ниже, чем в предыдущем году, при этом меры по охране общественного здоровья затронули все рынки.
Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе были самыми устойчивыми. Снижение продаж на 29% по всему региону отражает снижение на всех рынках, за исключением Китая. Продажи в Северной и Южной Америке сократились на 61%, при этом закрытие временных магазинов и распределительных центров значительно повлияло на регионы ведения бизнеса. В Японии продажи снизились на 64%, так как магазины были закрыты бо́льшую часть рассматриваемого квартала. Годовой спад продаж на Ближнем Востоке и в Африке удержался на уровне 38%, что отчасти произошло благодаря недавней интернализации операций в Саудовской Аравии, а также осуществленным предварительным закупкам в ожидании повышения НДС в этой стране с 1 июля.
Розничные и оптовые продажи сократились на 43% и 65% соответственно из-за временного закрытия магазинов, значительного сокращения туризма и в целом из-за спада в настроении потребителей. Розничные продажи в разных регионах снизились за исключением сильного роста в Китае и на местном рынке Южной Кореи.
Розничные продажи в Интернете сократились на 22% в основном из-за временного закрытия центров обслуживания онлайн-дистрибьюторов после сильного двузначного роста в том же периоде предыдущего года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished