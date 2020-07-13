Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Добыча алмазов компанией De Beers во втором квартале сократилась вдвое на фоне хаоса, вызванного коронавирусом
Группа компаний De Beers, которая на 85% принадлежит корпорации Anglo American, зарегистрировала падение добычи алмазов на 54%, до 3,5 млн каратов, по сравнению с 7,7 млн каратов годом ранее.
Производство в Ботсване сократилось на 68%, до 1,8 млн каратов, в основном из-за общенационального карантина со 2 апреля по 18 мая и реализации мер по защите рабочей силы от коронавируса. Тем не менее предприятия возобновили свою работу с середины мая, при этом производство было нацелено на удовлетворение более низкого спроса.
В Намибии добыча алмазного сырья подскочила на 7%, до 400 000 каратов, поскольку оборудованное драгами для морской добычи алмазов судно «Mafuta» побывало на плановом техобслуживании во втором квартале 2019 года.
«Принимая во внимание целенаправленные карантинные меры в Намибии в ответ на Covid-19, морские предприятия осуществили меры, обеспечивающие непрерывность производства при сохранении рабочей силы, - говорится в сообщении Anglo American. - Это более чем компенсировало снижение производства из-за коронавируса на наземных предприятиях».
Производство алмазов в Южной Африке сократилось на 3%, до 600 000 каратов, также из-за мер по борьбе с коронавирусом.
Тем не менее остановка производства De Beers в Южной Африке была частично компенсирована более высоким содержанием алмазов в руде из карьера до перехода на подземную добычу.
Anglo American сообщила также, что производство в Канаде упало на 27%, до 800 000 каратов, в основном из-за того, что рудник Виктор (Victor) завершил свою работу во втором квартале 2019 года.
Производство на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) тоже сократилось на 11%, до 800 000 каратов, из-за мер по борьбе с коронавирусом.
Согласно сообщению Anglo American, на спрос на необработанные алмазы во втором квартале сильно повлияло сочетание ограничений в связи с коронавирусом, сказавшихся на потребительском спросе и на доступе в южную часть Африки, а также серьезно ограниченные возможности для огранки в среднем сегменте алмазопровода из-за блокировок, особенно в Индии.
Продажи алмазного сырья компанией De Beers составили 300 000 каратов по сравнению с 9 млн каратов годом ранее.
«Третий сайт 2020 года был отменен из-за ограничений на поездки, связанных с Covid-19, и в ответ на беспрецедентные условия в отрасли De Beers также предложила сайтхолдерам возможность отложить до 100% выделенного им алмазного сырья на четвертом и пятом сайтах», - отмечается в сообщении Anglo American.
Консолидированные продажи алмазного сырья во втором квартале также сократились до 56 млн долларов по сравнению с 1,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, что обусловлено снижением объемов и цен.
Anglo American заявила, что производственный план De Beers остается неизменным в пределах от 25 до 27 млн каратов и будет постоянно пересматриваться с учетом сбоев, связанных с Covid-19, а также с учетом сроков и масштабов восстановления спроса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished