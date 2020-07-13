Добыча алмазов компанией De Beers во втором квартале сократилась вдвое на фоне хаоса, вызванного коронавирусом

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По данным Anglo American, добыча алмазного сырья компанией De Beers во втором квартале сократилась более чем наполовину, главным образом из-за карантинных мер в связи с коронавирусом в южной части Африки.Группа компаний De Beers, которая на 85% принадлежит корпорации Anglo American, зарегистрировала падение добычи алмазов на 54%, до 3,5 млн каратов, по сравнению с 7,7 млн каратов годом ранее.Производство в Ботсване сократилось на 68%, до 1,8 млн каратов, в основном из-за общенационального карантина со 2 апреля по 18 мая и реализации мер по защите рабочей силы от коронавируса. Тем не менее предприятия возобновили свою работу с середины мая, при этом производство было нацелено на удовлетворение более низкого спроса.В Намибии добыча алмазного сырья подскочила на 7%, до 400 000 каратов, поскольку оборудованное драгами для морской добычи алмазов судно «Mafuta» побывало на плановом техобслуживании во втором квартале 2019 года.«Принимая во внимание целенаправленные карантинные меры в Намибии в ответ на Covid-19, морские предприятия осуществили меры, обеспечивающие непрерывность производства при сохранении рабочей силы, - говорится в сообщении Anglo American. - Это более чем компенсировало снижение производства из-за коронавируса на наземных предприятиях».Производство алмазов в Южной Африке сократилось на 3%, до 600 000 каратов, также из-за мер по борьбе с коронавирусом.Тем не менее остановка производства De Beers в Южной Африке была частично компенсирована более высоким содержанием алмазов в руде из карьера до перехода на подземную добычу.Anglo American сообщила также, что производство в Канаде упало на 27%, до 800 000 каратов, в основном из-за того, что рудник Виктор (Victor) завершил свою работу во втором квартале 2019 года.Производство на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) тоже сократилось на 11%, до 800 000 каратов, из-за мер по борьбе с коронавирусом.Согласно сообщению Anglo American, на спрос на необработанные алмазы во втором квартале сильно повлияло сочетание ограничений в связи с коронавирусом, сказавшихся на потребительском спросе и на доступе в южную часть Африки, а также серьезно ограниченные возможности для огранки в среднем сегменте алмазопровода из-за блокировок, особенно в Индии.Продажи алмазного сырья компанией De Beers составили 300 000 каратов по сравнению с 9 млн каратов годом ранее.«Третий сайт 2020 года был отменен из-за ограничений на поездки, связанных с Covid-19, и в ответ на беспрецедентные условия в отрасли De Beers также предложила сайтхолдерам возможность отложить до 100% выделенного им алмазного сырья на четвертом и пятом сайтах», - отмечается в сообщении Anglo American.Консолидированные продажи алмазного сырья во втором квартале также сократились до 56 млн долларов по сравнению с 1,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, что обусловлено снижением объемов и цен.Anglo American заявила, что производственный план De Beers остается неизменным в пределах от 25 до 27 млн каратов и будет постоянно пересматриваться с учетом сбоев, связанных с Covid-19, а также с учетом сроков и масштабов восстановления спроса.