Lucara продаст все алмазы весом свыше 10,8 карата HB Group до конца 2020 года

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Компания Lucara Diamond подписала необычное соглашение с базирующимся в Антверпене холдингом HB Group о поставках ему в оставшуюся часть 2020 года всех алмазов весом более 10,8 карата, добытых на руднике Карове (Karowe).

Крупные дорогостоящие алмазы, размер которых превышает 10,8 карата, приносят около 70% годового дохода Lucara Diamond.

Компания продолжала работать в полную силу на протяжении всей пандемии Covid-19 и приняла намеренное решение не выставлять на продажу какие-либо из своих запасов алмазов весом более 10,8 карата после начала марта 2020 года из-за неопределенности, вызванной глобальным кризисом.

«Это соглашение будет приносить регулярные доходы на превосходных условиях ценообразования по сравнению с теми, которые в настоящее время достигаются на тендере, и оно поможет Lucara Diamond продвигаться вперед на важных направлениях подземных разработок на руднике Карове в 2020 году», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

«Мы твердо убеждены в том, что успех нашей отрасли в эти очень нестабильные времена требует лучшей согласованности между производителями сырья, производителями бриллиантов и розничными торговцами для создания более здоровой и эффективной глобальной цепочки поставок алмазов», - добавила она.

Компания заявила, что цена покупки алмазов весом свыше 10,8 карата будет зависеть от предполагаемого результата огранки таких камней.

Это будет определяться с помощью самой современной технологии сканирования камней и планирования их огранки с последующей выплатой за фактически достигнутые результаты продажи бриллиантов за вычетом комиссионных и стоимости изготовления.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





